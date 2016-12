Première bande-annonce de Blade Runner 2049

Warner Bros vient tout juste de publier les premières images de la très attendue suite de Blade Runner réalisée par Denis Villeneuve.

Un an, 9 mois et 23 jours après l’annonce officielle qu’un nouveau Blade Runner allait trouver son chemin au cinéma, nous avons enfin droit aujourd’hui à une première bande-annonce mettant en vedette Harrison Ford et Ryan Gosling.

«Un nouveau blade runner, l’officier K de la LAPD (Ryan Gosling), découvre un secret longuement enterré susceptible de plonger ce qui reste de la société dans le chaos», peut-on lire dans la description de la vidéo. «La découverte de K le mène dans une aventure pour trouver Rick Deckard (Harrison Ford), un ancien blade runner de la LAPD disparu depuis 30 ans.»

Réalisé par Denis Villeneuve et coproduit par Ridley Scott, Blade Runner 2049 met en vedette Ford et Gosling aux côtés de Robin Wright (House of Cards), Jared Leto (Suicide Squad), Mackenzie Davis (Halt and Catch Fire) et Dave Bautista (Guardians of the Galaxy).

Le film prendra l’affiche le 6 octobre 2017.

Rappelons également que Blade Runner 2049 pourra également être regardé avec l’Oculus Rift. Non, nous n’avons toujours pas la moindre idée de la façon dont le film sera porté vers ce casque de réalité virtuelle.