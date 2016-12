Super Mario Run atteint 40 millions de téléchargements en 4 jours

Le premier jeu de Nintendo destiné aux appareils iOS a dominé le palmarès des jeux gratuits dans 140 marchés à travers le monde depuis son lancement.

Bien que les actionnaires de Nintendo ont jusqu’à présent exprimé leur déception suite à la réception mitigée de Super Mario Run, faisant chuter de 11% l’action de l’entreprise, l’application iOS a manifestement très bien performé au chapitre des téléchargements. Et pour cause : selon Nintendo, le célèbre plombier italien s’est retrouvé sur 40 millions d’iPhone, iPad et iPod Touch seulement 4 jours après son lancement.

Nintendo n’a pas dévoilé combien parmi ces 40 millions de joueurs ont payé pour obtenir le jeu complet.

Super Mario Run brise ainsi le record établi par Pokémon GO, bien qu’il soit plutôt injuste de comparer ces deux jeux gratuits directement. Alors que Super Mario Run a été lancé à l’échelle internationale, Pokémon GO a été déployé de façon progressive à travers ses divers marchés. Sans compter que ce dernier intègre une panoplie de microtransactions optionnelles, tandis que la version complète de Super Mario Run n’est accessible qu’en échange de 13,99$ (ou 9,99€).

Un nouveau mode a d’ailleurs été introduit à Super Mario Run aujourd’hui, Friendly Run, permettant aux joueurs de compétitionner avec leurs amis sans avoir à débourser de tickets de défi. Ce mode permet de terminer une course quotidienne avec un ami pour la version gratuite, trois courses par jour pour les joueurs ayant complété le Monde 1, et cinq courses par jour pour les joueurs ayant complété le Monde 2.