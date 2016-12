Windows 10 pourrait proposer un Game Mode

Une prochaine mise à jour de Windows 10 intégrerait un mode spécialement conçu pour améliorer l’expérience de jeu sur PC.

C’est du moins ce que laisse croire la découverte d’un dénommé WalkingCat sur Twitter. Ce dernier a mis la main sur la prochaine version bêta de Windows 10 (build 14997) qui circule sur la Toile depuis quelques jours. En cherchant à connaître ses nouveautés, il est tombé sur un fichier DLL judicieusement nommé gamemode.dll.

.@h0x0d looks like Windows will adjust its resource allocation logic (for CPU/Gfx etc.) to prioritize the "Game" when running in "Game Mode"

— WalkingCat (@h0x0d) December 28, 2016