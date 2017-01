Nokia se prépare à dévoiler un nouveau téléphone le 26 février

Le très attendu retour de Nokia sur le marché des téléphones mobiles verra son premier appareil être dévoilé la veille du prochain Mobile World Congress.

C’est du moins ce que laisse entendre la page Facebook de Nokia avec la publication d’une vidéo montrant un aperçu du mystérieux téléphone : le Nokia 6.

Celle-ci était accompagnée du message : «Plus de détail à venir le 26 février… Réservez la date!»

Tel que l’entreprise même l’a rappelé le mois dernier en ajoutant une nouvelle section à son site web, ses nouveaux appareils Android seront fabriqués par la société HMD Global.

Selon The Verge, le Nokia 6 se présente comme un appareil moyen de gamme, et il faudra patienter encore un peu plus avant de voir si HMD Global sera en mesure de recréer la qualité du design des téléphones Nokia d’autrefois et de bien l’arrimer avec Android. Rappelons que le Mobile World Congress, le rendez-vous annuel de l’industrie mobile, se déroulera à Barcelone du 27 février au 2 mars prochain.