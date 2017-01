Nintendo Switch : Disponible le 3 mars pour 399$ CA

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Nintendo Switch (ou presque).

Avez-vous manqué la présentation officielle de la Nintendo Switch? La vraie, plus complète, incluant le dévoilement de la date de lancement de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et la liste des autres jeux en préparation? Si c’est le cas, n’ayez crainte, nous avons toute l’information dont vous avez besoin.

D’abord, inutile de tourner autour du pot. Nintendo demeure essentiellement muette concernant les caractéristiques techniques de sa prochaine console : on ignore exactement qu’elle sera sa puissance. Le site officiel de Nintendo nous informe cependant que l’écran tactile de 6,2 pouces affiche, malheureusement, une définition de 720p, comme le laissaient entendre les rumeurs.

La Nintendo Switch n’imposera aucune restriction géographique. Cela signifie que n’importe quel jeu pourra fonctionner avec n’importe quelle console, peu importe le pays où le produit a été acheté. De plus, le port d’alimentation de l’unité mobile est USB-C. Elle pourra donc être branchée en mode portable, fort probablement avec n’importe quel chargeur USB, et ce, même en cours d’utilisation.

Son autonomie variera de 2h30 à 6h selon les ressources exigées par le jeu en cours d’exécution. Enfin, l’image ci-dessus confirme la présence d’un lecteur microSD permettant d’augmenter la capacité de base de la Switch, fixée à 32 Go.

Un réseau en ligne est à nouveau prévu avec la Nintendo Switch. Le PDG de Nintendo, Tatsumi Kimishima, a expliqué qu’il sera possible d’inviter des amis à partir «d’appareils mobiles», laissant croire qu’une application Android et iOS permettant de gérer son profil verra également le jour. On ignore toutefois si Nintendo maintiendra l’utilisation de codes d’identification, ou si l’on pourra enfin envoyer simplement une demande d’amitié par nom d’utilisateur.

L’accès au réseau en ligne, permettant de profiter du mode multijoueur en ligne de certains jeux, fonctionnera selon un abonnement payant à compter d’automne 2017. Nintendo a ainsi finalement abdiqué à la même stratégie que Microsoft et Sony à cet égard. Cela dit, un maximum de 8 Nintendo Switch pourront être jumelées via Wi-Fi afin de profiter de jeux multijoueurs avec des amis dans une même pièce.

Nintendo a vanté les trois modes que propose sa nouvelle console : branchée à un téléviseur, déposée sur une table et maintenue par son pied (idéal pour partager un jeu entre amis), et complètement mobile (idéal pour jouer seul sur la route).

Les modules formant la manette de la Nintendo Switch, nommés Joy-Con, seront offert au lancement en deux versions : un gris uniforme ou une combinaison de bleu et rouge. Ces manettes intègrent des capteurs de mouvements (gyroscope, accéléromètre) et un moteur permettant de ressentir des vibrations très subtiles et précises. La Joy-Con de droite se distingue en intégrant également la NFC (pour les Amiibo) et une caméra à infrarouges suffisamment précise pour reconnaître les distances.

La Nintendo Switch sera lancée le 3 mars prochain à l’échelle internationale au prix 299,99$ US ou 399,99$ CA. Nintendo n’a malheureusement pas pu annoncer de prix pour l’Europe. À noter que la manette Nintendo Switch Pro sera vendue 89,99$ CA, tandis qu’une paire de manettes Joy-Con supplémentaire vous coûtera 99,99$ CA (ou 64,99$ CA individuellement).

Zelda disponible dès le lancement

Alors que l’on craignait que le lancement de The Legend of Zelda : Breath of the Wild soit repoussé à cet été, Nintendo a annoncé aujourd’hui qu’il sera bel et bien de la liste des jeux de la Switch à son lancement.

Une nouvelle bande-annonce a été présentée dans laquelle on a pu comprendre que ce nouveau chapitre allait proposer une foule de personnages avec de véritables dialogues. Vous pourrez donc dire adieu aux interminables lectures qu’imposait traditionnellement cette série.

Dans un communiqué publié après la conférence, Nintendo a dévoilé que Breath of the Wild allait être offert en trois versions : édition standard, spéciale et légendaire.

Affichée à 99,99$ US, l’édition spéciale inclura le jeu, un étui pour Nintendo Switch tablette Sheikah, une pièce de collection œil Sheikah, une relique d’Hyrule comprenant la tapisserie du Fléau Ganon et une carte géographique usée par le temps, ainsi que le CD de la bande originale du jeu. L’édition légendaire ajoute au lot une figurine de l’épée de légende de la Résurrection, pour 129,99$ US.

À noter que Breath of the Wild est également compatible avec les Amiibo du 30e anniversaire de Zelda, en plus de nouveaux Amiibo qui seront disponibles au lancement.

Une expérience de jeu différente

Nintendo a voulu mettre en valeur les capacités des Joy-Con avec 1-2-Switch. Il s’agit en quelque sorte d’un amalgame de minijeux dans lesquels les joueurs pourront s’affronter directement, face à face, avec chacun un Joy-Con dans les mains. Dans ce contexte, le téléviseur ou l’écran de la Switch est complètement secondaire. La bande-annonce ci-dessous vous donnera un meilleur aperçu des types d’expériences proposés.

1-2-Switch sera également disponible dès le lancement de la console. On image toutefois que son prix pourrait être légèrement inférieur aux autres titres.

Super Mario Odyssey

Un nouveau Mario verra le jour sur la Nintendo Switch. Malheureusement, les adeptes du plombier italien devront patienter jusqu’à Noël 2017 avant de pouvoir y jouer.

Nintendo vante ce nouveau jeu comme étant le premier de la série de type sandbox depuis Super Mario Sunshine sur GameCube. La bande-annonce nous présente un Mario parcourant pour la première fois la ville de New York, ne serait-ce que brièvement, avant de se diriger vers le Royaume des Champignons à bord d’un bateau volant.

Chaque Mario propose une nouvelle mécanique de jeu, et celui-ci n’est bien entendu pas différent. Pour l’aider à traverser de longues distances, Mario pourra lancer sa casquette afin de rebondir sur celle-ci ou réaliser d’autres types d’acrobaties.

Seule ombre au tableau pour le moment : Luigi n’est absolument nulle part. Il y a deux ans à peine, on célébrait pourtant son année.

D’autres jeux en préparation

Parmi les autres jeux annoncés par Nintendo lors de la présentation, il a été question de ARMS, un jeu de box délirant exploitant également les Joy-Con, Splatoon 2, la suite du populaire jeu de tir d’encres multicolores, Xenoblade Chronicles 2 (Monolithsoft), Fire Emblem Warriors (Team NINJA), que l’on devine être équivalent à Hyrule Warriors, Dragon Quest X et XI (Square Enix), Shin Megami Tensei (ALTUS), Project Octopath Traveler (Square Enix), un jeu de rôle à saveur rétro, Skyrim (Bethesda), enfin confirmé officiellement, et FIFA (EA).

Au total, Nintendo a annoncé que plus de 80 jeux étaient en développement pour la Switch. Croisons-nous les doigts pour que de nouveaux titres se retrouvent sur les tablettes lors du lancement. On peut toutefois comprendre la concurrence de prendre son temps plutôt que de se retrouver en rivalité avec le dernier Zelda.