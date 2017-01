Chelsea Manning sera libérée en mai prochain

Barack Obama a commué la peine de Chelsea Manning. L’ex-analyste américaine sera libérée du centre de détention militaire de Fort Leavenworth le 17 mai prochain, où elle séjourne depuis les trois dernières années.

Le président Barack Obama a commué aujourd’hui la peine de Chelsea Manning selon le New York Times. Manning était emprisonnée depuis 2013, après avoir été reconnue coupable de fuites de documents militaires classifiés à WikiLeaks. Ces documents portaient sur les morts civils pendant la guerre d’Afghanistan, incluant également une vidéo dans laquelle l’attaque d’un hélicoptère de l’armée américaine a causé la mort de deux journalistes de l’agence Reuters lors de la guerre d’Irak.

Breaking News: Chelsea Manning will be freed in May. President Obama is commuting her sentence. https://t.co/ExWbefuraf

