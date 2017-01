Premier DLC de Resident Evil 7 prévu la semaine prochaine

Lancé cette semaine à peine, Resident Evil 7 obtiendra son premier contenu téléchargeable dès mardi prochain.

Capcom est visiblement impatient d’offrir aux adeptes de sa populaire série de jeux d’horreur de nouveaux DLC. C’est du moins ce que l’on peut conclure en apprenant sur son blogue que le premier contenu téléchargeable de Resident Evil 7 sera déployé aussi tôt que la semaine prochaine sur PlayStation 4 (le 31 janvier). Ce DLC sera par la suite disponible pour Xbox One et PC à compter du 21 février.

Nommé Banned Footage Vol. 1, celui-ci propose trois expériences :

Trouvez le moyen de vous échapper d’une chambre à coucher verrouillée, mais ne laissez pas Marguerite Baker savoir que vous n’êtes plus au lit. Nightmare : Échappez à des vagues d’ennemis en tentant de survivre jusqu’au matin.

Échappez à des vagues d’ennemis en tentant de survivre jusqu’au matin. Extra Mode – Ethan Must Die : Un mode excessivement difficile détaché de l’histoire principale du jeu et des vidéocassettes. À noter que ce mode n’est pas compatible avec le PlayStation VR.

Mais ce n’est pas tout. Capcom en rajoute une couche en annonçant que le second DLC, Banned Footage Vol. 2, sera disponible à la Saint-Valentin sur PlayStation 4, et le 21 février sur Xbox One et PC. Voici ce qu’il vous réserve :

Misez sur votre vie et les membres de votre corps dans ce jeu mortel géré par Lucas Baker. Daugthers : Voyez de quoi avait l’air la famille Baker avant les événements tragiques de Resident Evil 7.

Voyez de quoi avait l’air la famille Baker avant les événements tragiques de Resident Evil 7. Extra Mode – Jack’s 55th Birthday : Une course contre la montre qui implique de nourrir Jack de tonnes de nourriture. Ce mode, volontairement absurde, est détaché de l’histoire principale du jeu et des vidéocassettes. À noter que ce mode n’est pas compatible avec le PlayStation VR.

Pour profiter de ces deux DLC, plusieurs options s’offrent à vous. D’abord, si vous possédez la version deluxe du jeu, ou si vous avez déjà acheté la passe saisonnière, ils peuvent être téléchargés gratuitement. Autrement, Banned Footage Vol. 1 est fixé à 9,99$ US, tandis que Banned Footage Vol. 2 sera vendu 14,99$ US.

Rappelons que Capcom a promis de déployer tous ses DLC d’ici au 31 décembre 2017. Bien entendu, il serait étonnant que le studio maintienne ce rythme tout au long de l’année. Capcom a annoncé quatre brèves histoires parallèles, que l’on retrouve dans ces deux DLC, en plus de deux chapitres épisodiques plus complets, qui ne semblent pas correspondre aux modes mentionnés ci-haut.

Enfin, nous ignorons quels seront les prix de ces DLC au Canada ou ailleurs en Europe. Cela dit, la passe saisonnière du jeu est actuellement affichée à 39,99$ CA sur le PlayStation Store (alors qu’elle coûte 29,99$ US aux États-Unis), tandis que la version deluxe est vendue 114,99$ CA (comparativement à 89,99$ US). Le prix du jeu de base est quant à lui fixé à 79,99$ CA.

Vous aurez certainement deviné que le joueur qui souhaite profiter de l’intégralité des contenus supplémentaires paiera moins en se procura la version deluxe, tandis que celui qui a fait le choix de la version standard devra se rabattre sur la passe saisonnière.