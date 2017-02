Eidos Montréal travaillerait sur un jeu Guardians of the Galaxy

Après les ventes décevantes de Deux Ex : Mankind Divided, Eidos Montréal aurait laissé de côté la franchise pour s’attaquer à un nouveau projet.

Selon Eurogamer et Kotaku, le projet d’une suite liée à la franchise Deus Ex aurait été annulé après les ventes décevantes du dernier opus. Les employés d’Eidos Montréal qui étaient affectés à ce projet travailleraient désormais sur trois autres jeux aux dires de sources familières avec les plans de l’entreprise.

Le premier, potentiellement nommé Shadow of the Tomb Raider, sera un nouveau chapitre de la saga de Lara Croft. On ignore si son développement est à nouveau piloté par Crystal Dynamics à San Francisco, signifiant que la filiale montréalaise de Square-Enix lui porte assistance, ou si ce projet est d’abord et avant tout développé à Montréal. Rappelons qu’Eidos Montréal a travaillé au portage des deux précédents jeux de la série vers d’autres plateformes.

Le deuxième est le jeu tiré de l’univers de The Avengers dévoilé dans le cadre du partenariat annoncé par Square-Enix et Marvel la semaine dernière. Ce titre a publiquement été présenté comme un projet de Crystal Dynamics, signifiant que la participation d’Eidos Montréal sera à coup sûr secondaire.

Enfin, le troisième projet serait la conception d’un jeu tiré de l’univers de Guardians of the Galaxy. Il s’agirait du deuxième jeu à exploiter cette franchise avec celui sur lequel travaille Telltale actuellement, qui doit voir le jour cette année. Bien entendu, au contraire des jeux de Telltale, il est question ici d’un véritable AAA dont la responsabilité reposerait principalement sur Eidos Montréal.

Les fondements de cette rumeur semblent plutôt solides : un nouveau Guardians of the Galaxy prendra l’affiche au cinéma en mai, cette franchise jouit d’un important bassin d’adeptes, et le partenariat de Square-Enix et Marvel annoncé la semaine dernière prévoit plusieurs jeux.

Il est toutefois important de souligner que ce projet est toujours qu’à ses balbutiements. Square-Enix et Marvel ont d’ailleurs annoncé que le dévoilement de nouveaux jeux liés à leur collaboration ne surviendra pas avant 2018.