Microsoft hausse les tarifs de Xbox Live Gold au Canada

Après Sony à l’automne, au tour maintenant de Microsoft d’augmenter les prix de son service en ligne au pays.

À compter du 28 février prochain, l’abonnement de 12 mois à Xbox Live Gold sera fixé à 69,99$ au Canada, soit une augmentation de 10$ par rapport au prix actuel. Cette hausse affectera également les tarifs pour un abonnement de 6 mois, à 44,99$, 3 mois, à 29,99$, et bien sûr la mensualité, qui sera bientôt de 11,99$.

Ces nouveaux prix sont identiques à ceux de son plus proche rival, Sony, en vigueur pour son service PlayStation Plus depuis septembre dernier.

Microsoft justifie cette hausse par la faiblesse du huard par rapport au dollar américain.

«Après avoir soigneusement évalué les fluctuations de la devise au Canada, et étant donné que nos offres respectent un équilibre de service et de valeur pour nos clients, nous adapterons le prix pour nos abonnements à Xbox Live Gold», a expliqué Microsoft dans un courriel envoyé à ses membres.

Selon l’entreprise, les propriétaires de Xbox One et Xbox 360 dont l’abonnement à Xbox Live Gold arrivera à échéance avant le 28 février verront leur renouvellement appliquer les anciens tarifs.

Rappelons qu’un abonnement à Xbox Live Gold est nécessaire afin de profiter des modes multijoueurs en ligne des jeux Xbox One et Xbox 360. Les membres sont récompensés par deux jeux gratuits chaque mois et peuvent profiter de réductions jusqu’à 75% sur des jeux et autres contenus téléchargeables offerts par le Xbox Store.