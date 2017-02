La PS4 sera compatible avec les disques durs externes

La mise à jour 4.5 de la PlayStation 4 permettra enfin à ses utilisateurs de bénéficier du soutien d’un disque dur USB 3.0.

Sony a annoncé aujourd’hui les nouveautés qui seront introduites avec le prochain firmware de sa console, surnommé Sasuke. La première et non la moindre est le soutien d’un disque dur externe d’un maximum de 8 To, certainement l’une des fonctions les plus demandées par les propriétaires de PlayStation 4.

Le PlayStation VR pourra également servir à regarder des Blu-ray 3D.

Alors que la compatibilité avec les disques durs externes existe depuis des lustres sur Xbox One (la console accepte même plusieurs disques durs externes depuis juin 2014), le seul moyen d’augmenter la capacité d’une PS4 actuellement est de remplacer son disque interne : une procédure simple, mais lente pour celui qui devait y réinstaller l’ensemble de ses logiciels. Bientôt, il lui suffira de simplement connecter un disque externe USB – en sacrifiant du même coup le peu de ports USB qui figurent sur la console (deux sur PS4, trois sur PS4 Pro) – pour bénéficier de plus d’espace pour ses jeux et applications.

Également au programme, les détenteurs de Blu-ray 3D possédant le PlayStation VR seront heureux d’apprendre qu’il sera possible de visionner ceux-ci à l’aide du casque de réalité virtuelle de Sony. La division de produits électroniques de Sony aura eu beau abandonner la technologie sur ses nouveaux téléviseurs, celle-ci survivra du moins grâce au PSVR.

Enfin, quelques changements au niveau de l’interface sont également prévus, dont un menu rapide moins encombré par du texte et une liste de notifications simplifiée. Sony permettra également aux utilisateurs de partager manuellement des contenus dans son fil d’activité, plutôt que de limiter cette section à des contenus générés automatiquement selon les paramètres de confidentialité des utilisateurs. Cette section adoptera ainsi une approche davantage inspirée par les réseaux sociaux conventionnels.

La version bêta du firmware 4.5 de la PlayStation 4 débute sa mise à l’essai aujourd’hui auprès d’une poignée d’utilisateurs. Sony n’a pas annoncé à quelle date elle comptait déployer sa version finale à l’ensemble de ses utilisateurs.