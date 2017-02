Facebook diffusera le son des vidéos par défaut sur mobile

Désormais, vous entendrez la piste audio des vidéos que vous croiserez sur votre fil d’actualité par défaut sur l’application mobile de Facebook.

Ce changement fait partie d’une mise à jour ayant pour objectif d’améliorer l’expérience des utilisateurs avec les contenus vidéo hébergés par la plateforme.

Cela signifie que si vous êtes dans un endroit public et que le son de votre téléphone est activé, il y a de fortes chances pour que vous dérangiez vos voisins en défilant votre fil d’actualité. Auparavant, vous deviez cliquer sur une vidéo pour entendre sa piste audio.

«Alors que les gens regardent plus de vidéos sur leur téléphone, ils s’attendent à entendre le son lorsque le volume de leur appareil est actif», explique Facebook. L’entreprise en est venue à cette décision pour avoir testé auprès d’une poignée d’utilisateurs la diffusion sonore active par défaut des vidéos du fil d’actualité, et la rétroaction a été positive. À noter qu’il est toutefois possible de désactiver cette fonction. Rendez-vous dans les paramètres de l’application Facebook liés au fil d’actualité.

Les autres (plus pratiques) changements

Parmi les autres changements annoncés aujourd’hui, il est question d’une meilleure intégration des vidéos verticales sur Android et iOS. Celles-ci seront désormais affichées en pleine largeur, et pourront facilement être projetées en format plein écran au besoin.

Un mode picture-in-picture sera également introduit, permettant ainsi de poursuivre le visionnement d’une vidéo de taille réduite (que l’on peut déplacer à sa guise) tout en continuant de défiler votre fil d’actualité ou de consulter d’autres sections de Facebook. Qui plus est, sous Android, la diffusion vidéo pourra même se poursuivre à l’extérieur de l’application.

Enfin, comme le laissaient entendre les rumeurs à son sujet, une application Facebook consacrée à la vidéo verra bel et bien le jour sur Apple TV, Amazon Fire TV et les téléviseurs connectés de Samsung. Facebook n’a toutefois pas annoncé de date de lancement concernant cette mystérieuse application, qui doit également être lancée sur d’autres plateformes par la suite.

Selon le communiqué de l’entreprise, tout porte à croire qu’il sera d’abord question que de contenus déjà offerts sur le réseau social. La stratégie vidéo présumée de Facebook, qui pourrait voir l’entreprise se confronter à Netflix et YouTube, pourrait alors être dévoilée dans un deuxième temps.