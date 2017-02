PlayStation Now sera suspendu sur PS3, PS Vita, PS TV et autres appareils

D’ici quelques mois, le service de jeu sur demande sera réservé qu’aux détenteurs de PlayStation 4 et utilisateurs de Windows sur PC.

C’est en effet ce que Sony a annoncé aujourd’hui par l’entremise de son blogue PlayStation. À compter du 15 août prochain, il sera impossible de profiter du service PlayStation Now sur les appareils suivants :

PlayStation 3

PlayStation Vita et PlayStation TV

Tous les téléviseurs 2013, 2014 et 2015 de la gamme Bravia de Sony

Tous les lecteurs Blu-ray de Sony

Tous les téléviseurs Samsung

L’entreprise a précisé que les téléviseurs 2016 de la gamme Bravia verront quant à eux leur service être suspendu encore plus tôt, soit le 1er avril prochain.

Assurez-vous de désactiver le renouvellement automatique si vous ne comptez pas profiter de votre abonnement sur PS4 ou PC.

«Après une longue réflexion, nous avons décidé de concentrer notre attention et nos ressources vers la PS4 et les PC sous Windows pour développer et améliorer l’expérience utilisateur sur ces deux appareils», raconte Brian Dunn, directeur du marketing de PlayStation Now. «Cette décision nous place dans une meilleure posture pour pousser le service encore plus loins. Si vous utilisez l’un des appareils ci-dessus, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre appui et espérons que vous continuerez à nous faire confiance. N’oubliez pas que toutes vos sauvegardes de jeux PlayStation Now peuvent être facilement accédées depuis la PS4 ou un PC sur Windows.»

Dunn précise que les utilisateurs qui ne souhaitent pas poursuivre leur abonnement devront désactiver manuellement le renouvellement automatique dans les paramètres de leur compte avant le 1er avril dans le cas des propriétaires d’un téléviseur 2016 de la gamme Bravia, et avant le 15 août prochain pour les autres.

Le service PlayStation Now, qui offre l’accès à un catalogue de jeux PS3 pour un tarif mensuel, a débuté en version bêta en août 2014 avant d’étendre ce service vers les PC l’été dernier.