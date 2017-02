Yahoo a informé certains utilisateurs cette semaine de récents développements sur l’enquête entourant sa grave faille de sécurité ayant affecté plus d’un milliard de comptes en 2015 et 2016.

Alors que les deux brèches de sécurité révélées par Yahoo l’an dernier semblaient n’avoir affecté que des données remontant jusqu’à 2013, on apprend qu’elles pourraient avoir été exploitées pour compromettre la confidentialité de ses utilisateurs aussi récemment que l’an dernier.

Selon Yahoo, une partie du piratage serait attribuable à «un acteur parrainé par un État», qui aurait ainsi exploité un témoin falsifié (forged cookie) produit à partir d’un logiciel subtilisé des serveurs de l’entreprise pour accéder à des comptes d’utilisateurs sans même avoir à connaître leur mot de passe.

Hopefully the cookie was forged by a state known for such delicacies. #yahoo #security #baking pic.twitter.com/7gCeEd3Y51

— Joshua B. Plotkin (@jplotkin) February 15, 2017