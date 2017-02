Un chanceux a déjà reçu sa Nintendo Switch, mais ne peut jouer à rien

Précommander une console tôt peut avoir ses avantages, comme l’a découvert cet utilisateur chanceux de la communauté NeoGAF.

Une Nintendo Switch a ainsi été expédiée deux semaines avant le jour de son lancement officiel. Son propriétaire, un dénommé hiphoptherobot, a profité de l’occasion pour partager des photos de la boîte, de l’appareil, et des vidéos de la procédure d’installation du système et de la création d’un profil d’utilisateur.

Bien entendu, étant le seul consommateur à notre connaissance à avoir en main la console sans être restreint par un embargo quelconque, il a pu se livrer au déballage de la Nintendo Switch, dont la vidéo a été partagée par la chaîne FloKO sur YouTube.

Malheureusement pour hiphoptherobot, sa nouvelle console lui ait pour le moment inutile. Bien entendu, les copies physiques des jeux pour celle-ci ne sont toujours pas sur les tablettes des magasins. Qui plus est, il y a de fortes chances pour que l’eShop soit toujours inactif, mais l’utilisateur en question préfère ne pas risquer de connecter la Nintendo Switch à un réseau pour le moment, par crainte qu’elle ne soit verrouillée par Nintendo.

Cette peur est loin d’être non fondée. En novembre 2013, alors qu’André Weingarten a reçu sa Xbox One par erreur deux semaines avant sa sortie officielle, Microsoft l’a puni en suspendant son compte Xbox Live. L’entreprise est par la suite revenue sur sa décision et Weingarten a pu retrouvé son accès peu de temps avant le jour du lancement.

Voilà donc pourquoi hiphoptherobot préfère conserver l’anonymat, et s’est gardé de préciser le nom du détaillant ayant commis la faute afin d’éviter que celui-ci ne risque de subir des représailles de la part de Nintendo.