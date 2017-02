Le Snapdragon X20 LTE promet des téléchargements à 1,2 Gbit/s

Pavant la voie vers le 5G, Qualcomm a dévoilé aujourd’hui le premier modem sans fil au monde à soutenir le LTE de catégorie 18.

Alors que le premier réseau Gibabit LTE commercial est pleinement opérationnel en Australie depuis le début du mois, et que de nombreuses entreprises souhaitent intégrer la technologie à leurs infrastructures en 2017 – dont AT&T, T-Mobile et Sprint aux États-Unis –, Qualcomm prépare déjà le terrain pour la suite des choses.

Voilà qu’entre en scène le Snapdragon X20 LTE, son second modem gigabit et premier compatible avec la catégorie 18 dont la vitesse de transfert en aval peut atteindre 1,2 Gbit/s. C’est 20% plus rapide que le Snapdragon X16 LTE, le modem dévoilé à pareille date l’an dernier qui fera son introduction au sein de bien des téléphones qui seront présentés la semaine prochaine au Mobile World Congress.

L’adoption de la technologie LAA est susceptible de bouleverser l’industrie des opérateurs mobiles.

Construit avec le même processus FinFET de 10 nm que le Snapdragon 835, le nouveau modem soutient une combinaison plus élevée d’opérateurs LTE, une configuration 4×4 MIMO, et un nombre plus élevé de flux spatiaux LTE. Concrètement, le Snapdragon X20 LTE pourra télécharger 12 flux de données uniques selon une vitesse de 100 Mbit/s, totalisant ainsi 1,2 Gbit/s. En amont, la vitesse de transmission théorique est fixée à 150 Mbit/s.

Comme son prédécesseur, le Snapdragon X20 LTE est également compatible avec la technologie License Assisted Access (LAA), une norme qui permet aux opérateurs d’utiliser librement le spectre sans licence pour déployer leurs services LTE. Cette flexibilité est accompagnée d’une réduction de la barrière des fréquences exploitables sous licence à 10 MHz. Selon Qualcomm, grâce à cet aspect, 90% des opérateurs à l’échelle internationale pourront déployer leur réseau Gigabit LTE.

Avec l’omniprésence des puces Qualcomm sur le marché, l’adoption de la technologie LAA est susceptible de bouleverser l’industrie des opérateurs mobiles. Comme le souligne MobileSyrup, c’est particulièrement vrai au Canada, où seule une poignée d’entreprises ont la main mise sur la totalité du spectre pouvant leur être réservé, et où les opérateurs de réseau mobile virtuel sont essentiellement absents du marché.

Il est également question d’une amélioration de la qualité des appels, grâce à la technologie Dual VoLTE, plus précisément pour les téléphones à double SIM plus largement répandus en Asie. Enfin, le Snapdragon X20 est également compatible avec la bande Citizens Broadband Radio Service, qui permet aux réseaux LTE américains d’étendre leur capacité davantage, en plus d’ouvrir la porte aux entreprises qui souhaitent exploiter des réseaux LTE privés.

Qualcomm est actuellement en train de produire des échantillons du jeu de puces du Snapdragon X20 LTE. Le fabricant croit que son nouveau modem pourra intégrer le marché dans la première moitié de 2018.