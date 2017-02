Le Galaxy S8 pourrait voir le jour le 21 avril

Le lancement du prochain téléphone phare de Samsung serait prévu dans moins de deux mois, après un dévoilement à la fin mars.

Alors que Samsung a déjà déclaré qu’elle ne lèvera pas le voile sur le Galaxy S8 dans le cadre du Mobile World Congress comme le veut la coutume, le site sud-coréen ET News rapporte que le nouveau téléphone sera lancé à l’échelle internationale le 21 avril prochain.

Le dévoilement du Galaxy S8 devrait se faire lors d’un événement spécial qui se déroulera à New York le 29 mars.

«La date de sortie du Galaxy S8 en Corée du Sud a changé du 14 avril au 21 avril pour des raisons liées à l’approvisionnement et d’autres préoccupations», a déclaré un haut dirigeant d’un opérateur de réseau mobile sous le couvert de l’anonymat. Concrètement, alors que Samsung avait d’abord envisagé de commercialiser son nouveau téléphone une semaine plus tôt dans son pays d’origine, l’entreprise préfère dorénavant lancer l’appareil de manière simultanée dans l’ensemble des territoires où elle opère.

Cette date correspond d'ailleurs à de précédentes rumeurs à ce sujet.

Les autres rumeurs à propos du Galaxy S8 suggèrent que la nouvelle gamme se déclinera en deux modèles : un appareil de 5,8 pouces et un autre de 6,2 pouces, dans les deux cas des écrans incurvés QHD Super AMOLED recouvrant 83% de la surface du téléphone. La dénomination «Edge», qui distingue actuellement le modèle haut de gamme, serait ainsi amenée à disparaître. Les bordures supérieures et inférieures de l’appareil seraient également amincies.

En terme de puissance, les deux modèles intégreraient un système sur puce Snapdragon 835, soutenu par 4 Go de mémoire vive. La caméra frontale serait munie d’un capteur de 12 mégapixels, tandis que le plus grand de ces Galaxy S8 serait pourvu du lecteur d’iris qui a fait son introduction dans le Galaxy Note 7. La résistance à l’eau et à la poussière IP68 serait également maintenue.

Soulignons que le bouton d’accueil serait également éliminé, reléguant ainsi le lecteur d’empreinte digitale au dos de l’appareil, comme on le retrouve déjà auprès de multiples autres téléphones (dont le Pixel de Google).

Enfin, Samsung devrait également dévoiler une fonction permettant d’utiliser le Galaxy S8 comme un ordinateur; à l’instar de Microsoft Continuum. Nommée Samsung DeX, ce nouveau mode permettrait d’utiliser le téléphone avec un écran, un clavier et u ne souris.

Toujours selon ET News, le LG G6 devrait quant à lui voir le jour le 10 mars prochain. Ce téléphone, qui pourrait être muni d’un jeu de deux caméras avec objectif grand-angle et un écran de 5,7 pouces selon un ratio de 18:9, sera dévoilé dans quelques jours, en marge du MWC.