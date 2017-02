Sony dévoile le Xperia ZX Premium avec écran 4K HDR

Le nouveau téléphone haut de gamme de Sony impressionne par ses caractéristiques techniques.

Il n’adopte peut-être pas le look sans bordure (ou presque) que privilégie la concurrence avec ses prochains appareils, mais le Xperia ZX Premium dévoilé dans le cadre du Mobile World Congress n’est pas pour autant passé inaperçu.

D’abord, il s’agit du premier téléphone à intégrer un écran 4K HDR (2 160 × 3 840 pixels, 801 ppp). Sony avait déjà été le premier a offrir un écran 4K avec le Xperia Z5 Premium en 2015, mais cette fois, il est question de profiter de la plus grande plage de couleurs dynamiques que permet le HDR – un écran qui pourra être alimenté par le service de vidéo sur demande d’Amazon, et certainement Netflix et YouTube, bien que ces services n’aient pas été mentionnés par Sony.

La caméra principale du Xperia ZX Premium intègre un capteur Exmor RS à mémoire de 19 mégapixels qui offre selon l’entreprise une numérisation d’image et un transfert de données 5 fois plus rapide. Par conséquent, il sera possible de capter des ralentissements à 960 images par seconde en 720p. L’objectif incorpore également un stabilisateur d’image optique à 5 axes, un système autofocus au laser, et un capteur RGBC à infrarouge pour un ajustement de balance de blanc en temps réel.

Le Xperia ZX Premium est parmi les premiers à être alimenté par le Snapdragon 835.

Lorsqu’on le compare avec son prédécesseur, le Xperia X5 Premium, on tombe de 23 mégapixels à 19 mégapixels. Ce léger compromis est toutefois intéressant, puisque la caméra frontale passe d’un modeste 5,1 mégapixels à 13 mégapixels, ce qui devrait permettre des selfies beaucoup plus nets. L’utilisateur qui préfère employer la meilleure caméra de son téléphone pourra toujours se fier à la surface miroir du dos de l’appareil pour l’aider à faire son cadrage. Les deux surfaces sont d’ailleurs protégées par un verre renforcé Corning Gorilla Glass 5.

Ce nouveau téléphone est aussi parmi les premiers à être alimenté par le Snapdragon 835, le système sur puce de Qualcomm muni du modem Snapdragon X16 LTE offrant une vitesse théorique d’un gigabit par seconde (lorsque le réseau le permettra). Il est appuyé par 4 Go de mémoire vive, et 64 Go d’espace de stockage. Sa pile de 3 320 mAh est compatible avec la recharge rapide Quick Charge 3.

Bien sûr, le Xperia ZX Premium est propulsé par Android 7.1 Nougat, il est étanche (IP68), et comme la majorité des plus récents téléphones, arbore un port USB-C. Son lecteur d’empreinte digitale a étrangement été déplacé sur le bouton d’alimentation (sur le côté), mais Sony précise que cette technologie ne sera pas offerte dans tous les marchés.

Le lancement du Xperia ZX Premium est prévu pour ce printemps en Amérique du Nord. On ignore pour le moment son prix, mais l’autre téléphone de la gamme présenté lors de la même conférence – le Xperia ZX de 5,2 pouces qui partage essentiellement les mêmes caractéristiques, à l’exception de l’écran 4K – sera affiché à 700$ US (environ 917$ CA).