Twitch aura sa boutique de jeux téléchargeables au printemps

Une nouvelle option permettra aux visiteurs de Twitch d’acheter un jeu directement depuis l’une de ses diffusions. Cette transaction permettra aussi d’encourager la chaîne partenaire, qui recevra une redevance.

Alors qu’il se positionne déjà comme un important concurrent à YouTube dans le domaine du jeu vidéo, Twitch voudrait-il rivaliser avec Steam? C’est du moins ce que laisse croire le service, qui a annoncé aujourd’hui l’arrivée prochaine d’un nouveau bouton Buy Now sous les parties de jeux vidéo diffusées sur sa plateforme.

La décision paraît plutôt censée : une bonne portion de l’auditoire qui regarde ce type de contenu le fait pour valider si le jeu en question vaut l’achat. La présence d’un bouton permettant ainsi d’effectuer l’achat directement sur la plateforme viendra ainsi répondre à un besoin. D’autant plus que 5% des revenus seront redistribués à la personne qui en a fait la démonstration, pourvu que son compte soit déjà promu par Twitch comme étant partenaire.

«Tout achat de plus de 4,99$ vous méritera un Twitch Crate, une boîte numérique comprenant une récompense spéciale comme un emote relatif au jeu, un badge, ou des Bits», ajoute l’entreprise. «Le contenu de chaque Twitch Crate est généré au hasard de sorte que vous ne savez jamais quelle surprise vous attend à l’intérieur.»

Les jeux en vente sur Twitch pourront être téléchargés depuis l’application Twitch Launcher, déjà utilisée par les membres d’Amazon Prime pour profiter de jeux gratuits et de contenus exclusifs, mais également à partir d’autres services existants comme Uplay. Par conséquent, la filiale d’Amazon compte parmi ses partenaires Ubisoft, mais aussi 11Bit, Blue Mammoth Games, Campo Santo, Devolver Digital, Digital Extremes, Double Fine Games, Fred Wood, Gambitious, Hi Rez Studios, iNK Stories, Jackbox Games, Paradox Interactive, Proletariat, Raw Fury, Telltale Games, tinyBuild, Trion Worlds, Versus Evil, et Vlambeer.

Tandis que les prix des jeux seront affichés en dollars américains, Twitch précise que la fonction sera accessible à l’échelle internationale pour les utilisateurs ayant associé leur profil avec leur compte Amazon. Le service compte intégrer de nouvelles devises par la suite.

Il sera intéressant de voir si cette nouvelle source de revenus pour les créateurs de contenus viendra en inciter certains à embellir leur perception des jeux qu’ils diffusent. À surveiller au printemps prochain.