Voici le nouveau Nokia 3310

Qualifié de pratiquement indestructible, le vénérable Nokia 3310 gagne aujourd’hui un nouveau souffle avec un look manifestement plus moderne.

Alors que les rumeurs parlant d’une reprise pour Nokia de son populaire téléphone bon marché lancé en 2000 laissaient croire au même appareil avec des composantes légèrement modernisées, l’édition 2017 du Nokia 3310 n’est visiblement pas le même appareil.

Déjà en terme de style, les rondeurs sont au rendez-vous, encore plus prononcées que chez son prédécesseur. En terme de caractéristiques techniques, nous sommes évidemment loin de ce que proposent les téléphones Android et iOS.

Le Nokia 3310 intègre ainsi un écran QVGA (320 × 240 pixels) de 2,4 pouces protégé par une fenêtre incurvée polarisée pour une meilleure lisibilité à la lumière du soleil selon l’entreprise. Ce téléphone est également muni d’un lecteur microSD compatible avec les cartes jusqu’à 32 Go, où l’on pourra notamment stocker des MP3. Sa seule caméra, située au dos de l’appareil, propose un modeste capteur de 2 mégapixels et un flash LED pour des clichés «qui feront l’affaire» lorsqu’un appareil plus moderne n’est pas dans les parages.

Il sera offert en deux versions, avec un lecteur à simple ou double SIM. On parle également de 16 Mo (oui, mégaoctets) de capacité, d’une simple connectivité 2G pour les appels et les textos, et de la radio FM. En revanche, le Nokia 3310 offre 22 heures de temps d’antenne avec une seule charge, et pourra survivre un mois en mode veille. Son célèbre jeu Snake est également de retour dans une version colorée, mais toujours aussi pixelisée.

Offert en quatre couleurs, rouge et jaune au fini lustré, ou bleu foncé et gris au fini mat, le Nokia 3310 sera affiché à 50$ US / 50€ (environ 65$ CA) lors de son lancement prévu bientôt.