Xbox Game Pass : Accès illimité à plus de 100 jeux sur Xbox One (MAJ)

Microsoft a dévoilé un nouveau service par abonnement qui proposera un buffet à volonté d’un catalogue de jeux Xbox One et Xbox 360 pour 11,99$ CA (ou 9,99€) par mois.

MISE À JOUR : Après avoir demandé à Microsoft une clarification concernant la possibilité de profiter du service Xbox Game Pass sur un appareil Windows 10 (tel que le mentionnait l’entreprise elle-même dans la FAQ), un porte-parole nous a précisé que le service serait exclusivement offert sur Xbox One.

Il sera possible d’effectuer la gestion des contenus depuis un appareil Windows 10, mais ces titres devront être téléchargés sur une Xbox One. Microsoft a d’ailleurs modifié le message qui portait à confusion sur la page du site faisant la promotion du nouveau service. Notre article a donc été modifié en conséquence.

À l’heure où les services par abonnement en films, téléséries et musique font rage sur la Toile, Microsoft suit le mouvement dans une riposte qui risque de faire réagir son principal concurrent, Sony. Voilà que le directeur de la division Xbox, Phil Spencer, annonce ce matin qu’un nouveau service du genre verra le jour ce printemps : Xbox Game Pass.

Les jeux du catalogue Xbox Game Pass devront être téléchargés. Il n’est pas question ici d’un service de diffusion à la PlayStation Now.

Pour une mensualité de 11,99$ CA (ou 9,99€) par mois, on vous accorde un accès illimité à plus de 100 jeux Xbox One et Xbox 360. Contrairement à PlayStation Now, il n’est pas question ici de diffusion en continu : vous téléchargerez et installerez les titres qui vous intéressent comme si vous les achetiez. Votre bande passante vous en remerciera (ou pas si vous êtes trop compulsifs dans vos téléchargements), et tant que vous conserverez votre abonnement, vous aurez accès à ce que vous aurez téléchargé via Xbox Game Pass.

Soulignons que ce service ne nécessite pas un abonnement à Xbox Live Gold.

Parmi les premiers partenaires de Microsoft dans cette nouvelle aventure, on retrouve 2K Games, 505 Games, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Deep Silver, Focus Home Interactive, Sega, SNK, THQ Nordic, Warner Bros, et évidemment Microsoft Studios. On y cite les jeux Halo 5 : Guardians, Payday 2, NBA 2K16 et Soul Calibur II dans la ludothèque qui sera disponible au lancement.

Précisons que vos sauvegardes seront conservées si vous choisissez de rompre votre abonnement, vous permettant ainsi de poursuivre votre partie dans le cas où vous obtenez le jeu en copie physique ou à nouveau via Xbox Game Pass.

Des réductions et des jeux en rotation

À l’instar de Netflix, dont certains contenus ne sont offerts que pour un temps limité, Microsoft fera la rotation des jeux intégrés au catalogue Xbox Game Pass. On y verra donc des jeux apparaître et disparaître au gré des saisons. Qui plus est, Microsoft ne précise pas que le service inclura des nouveautés dès leurs sorties. Tout porte à croire qu’il faudra patienter quelques mois avant de potentiellement les voir devenir accessibles sous le nouveau service.

Les membres de Xbox Game Pass pourront ainsi essayer pleinement certains jeux, et choisir par la suite d’en faire l’achat en profitant de réductions de 20% sur les jeux Xbox One, et de 10% sur leurs extensions, mais seulement lorsque le jeu en question est offert dans le catalogue.

Xbox Game Pass, dont le lancement est prévu ce printemps, verra d’abord le jour dans 30 marchés.

À l’essai pour les membres de Xbox Insider

Un aperçu du service en version alpha est accessible à compter d’aujourd’hui pour les membres du programme Xbox Insider. Le catalogue en question ne comprend qu’une vingtaine de titres, la plupart des jeux Xbox Live Arcade, et ces jeux sont offerts uniquement en anglais pour cette période de mise à l’essai. Microsoft promet que lorsque le service verra le jour au printemps dans 30 marchés (dont le Canada et la France), ces jeux seront offerts dans la langue correspondante à ceux-ci.

Les membres de Xbox Insider qui souhaitent recevoir la mise à jour leur permettant d’essayer Xbox Game Pass doivent redémarrer leur console. La tuile Xbox Game Pass devrait apparaître sur le tableau de bord par la suite.