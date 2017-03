Nintendo diffusera un documentaire sur Zelda : Breath of the Wild

Une série documentaire en trois parties sur le développement de The Legend of Zelda : Breath of the Wild produite par Nintendo débarquera sur YouTube demain matin.

Encensé par les critiques (on l’a d’ailleurs enfin terminé hier soir), l’immense jeu à monde ouvert qu’est The Legend of Zelda : Breath of the Wild aura droit à son propre making of comme l’a annoncé ce matin Nintendo sur les réseaux sociaux.

À quoi peut-on s’attendre de cette série totalisant plus de 30 minutes? L’aperçu nous promet des entrevues avec certains membres clés de son équipe de production, dont le réalisateur Hidemaro Fujibayashi, le directeur artistique Satoru Takizawa, le directeur technique Takuhiro Dohta, et – bien entendu – le producteur Eiji Aonuma. Nintendo semble nous présenter des images tournées alors que le jeu était toujours en cours de conception. On aperçoit également des ébauches et leur rendu final, un orchestre et des partitions musicales, laissant croire qu’une bonne portion de cette première partie sera consacrée à la musique du jeu.

Reste à voir maintenant si ce documentaire lèvera véritablement le voile derrière les étapes et la façon dont Nintendo a mené le projet à terme, où s’il sera trop superficiel pour les personnes curieuses d’en apprendre davantage sur le développement d’un jeu à grand déploiement.

Cela dit, on ne peut passer sous silence la présentation livrée par Fujibayashi, Takizawa et Dohta dans le cadre du Game Developers Conference, publié la semaine dernière sur YouTube. Ces derniers ont expliqué, pendant près de 1h30, comment ils étaient parvenus à briser les conventions des mécaniques de jeu popularisé par la franchise avec ce nouvel opus.

Si par malheur la vidéo de demain vous laisse sous votre appétit, il y a fort à parier que cette conférence sera vous rassasier. Surveillez la chaîne YouTube de Nintendo pour la diffusion de cette première partie, à compter de 9h HAE (ou 14h HEC).