Apple prépare sa riposte à Snapchat avec Clips

Une nouvelle application iOS conçue pour alimenter les autres réseaux sociaux en photos et microvidéos loufoques verra le jour le mois prochain.

Après les filtres rétro d’Instagram, les autocollants et masques virtuels de Snapchat, et les traitements artistiques de Prisma, c’est maintenant autour d’Apple de lancer une application de traitement d’image destinée à un public plus jeune.

Clips n’est pas un réseau social, mais une application d’édition photo et vidéo.

Car Clips n’est pas un réseau social, mais plutôt une application permettant de «créer des vidéos expressives» de façon rapide et amusante pour toutes ces occasions où passer par iMovie semble trop laborieux. Suffit de lancer l’application, d’appuyer sur le bouton Maintenir pour enregistrer, d’ajouter un filtre, des émojis, des bulles ou des autocollants, et de partager l’œuvre via iMessage (mais aussi Twitter, Instagram, Facebook et YouTube).

Concrètement, Clips vous permet ainsi de raconter une courte histoire en vidéo, d’une durée maximale d’une minute. Contrairement à Facebook toutefois, qui n’a plus aucun scrupule à carrément copier les fonctions de Snapchat, Apple tente au moins de pousser le médium un peu plus loin.

Semblable, mais différent

D’abord avec sa fonction Titres Synchros, un système de reconnaissance vocale qui retranscris automatiquement ce qui est dicté à haute voix pendant l’enregistrement. Ce texte peut ensuite être présenté sous la forme d’un titre qui s’accordera «à la perfection avec le rythme de ta voix». Cette caractéristique n’est exploitée nulle part ailleurs chez Snapchat et compagnie.

Également digne de mention : la possibilité d’appliquer une trame musicale en tirant profit de chansons stockées sur l’appareil, y compris les chansons téléchargées sur iTunes – mais rien d’Apple Music cependant. On imagine que la durée de la vidéo, limitée à une minute, accorde à Apple et ses utilisateurs l’exploitation d’œuvres protégées par droit d’auteur dans un contexte d’utilisation équitable (fair use).

Rappelons qu’une autre application similaire, la défunte DubRise, offrait également en 2015 la possibilité d’utiliser des chansons protégées par droit d’auteur dans un contexte d’édition vidéo.

Enfin, si le système de reconnaissance vocale détecte le nom d’une personne qui se retrouve dans vos contacts, on vous invitera à partager votre création à celle-ci par le biais d’iMessage. Selon TechCrunch, Clips semble également intégrer un système de reconnaissance faciale pour proposer de telles recommandations de partage. Ainsi, lorsqu’une personne dont le visage a été identifié préalablement dans Photos se retrouve dans l’une de vos créations, on vous proposera également de lui transmettre votre œuvre via iMessage une fois qu’elle sera achevée.

Clips débarquera dans l’App Store en avril. L’application gratuite est compatible à partir de l’iPhone 5s, l’iPad Mini 2, l’iPad Air, l’iPad Pro (les deux modèles), et l’iPod Touch de sixième génération. Somme toute, tout appareil compatible avec iOS 10.3.