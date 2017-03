Nintendo a réparé une Joy-Con défectueuse de la Switch avec de la mousse isolante

Les problèmes de connectivité de la Joy-Con gauche observés par certains joueurs peuvent être corrigés par Nintendo à l’aide d’une mousse spécialement conçue pour limiter les interférences.

Sujette à des déconnexions provoquant des dérapages involontaires de Link lorsque vous tentez de le faire escalader une montagne ou de franchir un pont étroit, la Joy-Con gauche n’est pas gauchère que par sa position. Pour une fois, vous avez raison de jeter le blâme sur la manette ici : elle est effectivement en cause.

Agacé à l’idée de devoir se priver de laisser un aquarium, un micro-ondes ou tout appareil sans fil à proximité de sa Nintendo Switch (tel que le recommande Nintendo), le journaliste Sean Hollister a demandé et obtenu qu’on lui répare sa Joy-Con défectueuse.

Car contrairement à ce que laissait entendre Nintendo lorsque le problème s’est d’abord présenté auprès de certains journalistes avant le lancement de la Nintendo Switch, aucune mise à jour logicielle ne peut corriger la situation. Il s’agit bel et bien d’un problème matériel. Heureusement, la manette semble pouvoir être facilement réparée.

C’est du moins ce que laisse croire le désassemblage de la Joy-Con après une visite chez Nintendo, dans laquelle un technicien a inséré un cube de mousse spécialement traité avec du nickel ou du cuivre pour réduire le risque d’interférences RF à proximité de son antenne. Toujours selon Hollister, la Joy-Con fonctionne parfaitement après cette simple altération. Elle a cessé de fonctionner adéquatement toutefois après que le cube en question ait été retiré.

Parallèlement à cette réparation, qui a nécessité une semaine, Hollister a acheté une Joy-Con gauche supplémentaire sur Amazon, car il ne pouvait pas se permettre de se priver de Breath of the Wild si longtemps. Résultat : cette Joy-Con fonctionne également parfaitement, et cette Joy-Con est dépourvue du cube de mousse employé par Nintendo pour la réparation de la Joy-Con incluse avec la console. Son circuit électrique affiche également un numéro de modèle différent.

On peut ainsi en déduire que non seulement la réparation de la première vague de Joy-Con semble être une opération plutôt simple pour Nintendo, mais tout porte à croire qu’une révision matérielle a déjà été déployée sur la chaîne de production de celles-ci.

Au moment d’écrire ces lignes, Nintendo n’a toujours pas commenté les observations de CNET. Rappelons que Reggie Fils-Aimé, PDG de Nintendo of America, a invité les consommateurs éprouvant des difficultés avec leur Joy-Con de ne pas hésiter à communiquer avec le soutien technique de l’entreprise. C’est d’ailleurs exactement ce qu’a fait Hollister.