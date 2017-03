Twitter explore l’idée d’un TweetDeck premium à 20$ US par mois

Twitter a déclaré cette semaine qu’elle songeait à la possibilité d’implanter une formule payante destinée aux professionnels, qui bénéficieraient en retour de fonctionnalités supplémentaires.

Toujours à la recherche de la rentabilité, Twitter pourrait bien vendre un service premium afin de répondre aux besoins de ses utilisateurs professionnels, du milieu des affaires et du marketing. C’est en effet ce qu’a confirmé jeudi la porte-parole Brielle Villablanca à l’agence Reuters. De nouvelles fonctionnalités pourraient être déployées par le biais de TweetDeck, l’application de Twitter déjà utilisée par une grande portion de ce public cible.

À noter toutefois qu’il n’est nullement question ici de transformer le réseau social gratuit en un service payant.

À noter toutefois qu’il n’est nullement question ici de transformer le réseau social gratuit en un service payant.

«Nous effectuons régulièrement des recherches auprès des utilisateurs afin de recueillir leurs commentaires sur l’expérience qu’offre Twitter et pour mieux informer nos décisions d’investissements dans des produits, et nous explorons plusieurs avenues pour faire de TweetDeck un outil encore plus précieux pour les professionnels», a affirmé Villablanca.

La confirmation de Twitter survient en réponse à la fuite d’un récent sondage de l’entreprise partagé (ironiquement sur Twitter) par Andrew Tavani, journaliste associé au New York Times, qui portait sur des changements potentiels pouvant être apportés à TweetDeck, dont une version payante.

«Twitter envisage d’offrir une expérience TweetDeck plus évoluée, avec des outils plus puissants pour aider les spécialistes du marketing, les journalistes, les professionnels et d’autres personnes de notre communauté à découvrir ce qui se produit dans le monde plus rapidement, à acquérir plus d’idées, et à voir un plus large éventail de ce que les gens disent sur Twitter», explique l’entreprise dans le contexte de ce sondage.

«Que vous utilisiez Twitter pour le travail ou que vous vouliez être plus informé sur les dernières nouvelles, le sport, le divertissement, les points de vue politiques et l’actualité dans le monde d’aujourd’hui, cette expérience de TweetDeck plus évoluée sera conçue pour vous aider à encore mieux tirer profit de Twitter.»

«Cet ensemble d’outils de qualité fournira des outils précieux de visualisation, de publication et de signalisation tels que des alertes, des analyses d’activités et de tendances, des analyses avancées et des outils de composition et de publication sous un seul tableau de bord personnalisable.»

«Il sera conçu pour qu’il soit plus facile que jamais de suivre de multiples intérêts, d’accroître votre audience, et de voir encore plus de contenus et d’informations en temps réel. Il pourrait offrir également des fonctionnalités supplémentaires telles que des outils analytiques et de pénétration, des outils pour surveiller plusieurs fil d’actualité à travers de multiples comptes et à partir de divers appareils, y compris les appareils mobiles, le tout selon une expérience sans publicité.»

Selon Tavani, le prix d’une telle formule pourrait s’élever à 20$ US par mois selon ce que suggère le sondage en question. Cependant, cette information n’a pas été corroborée par Twitter.