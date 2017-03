Combien coûtera le Galaxy S8 chez Bell, Rogers, Telus, Vidéotron, Fido, Koodo et Virgin

Les principaux opérateurs mobiles du marché québécois ont tous ouvert les précommandes des Galaxy S8 et S8+ cette nuit. Voici un résumé des offres de Bell, Rogers, Telus et Vidéotron.

Difficile casse-tête que représente le magasinage d’un Galaxy S8 ou S8+ pour celui qui préfère se lier à un opérateur mobile pour deux ans plutôt que d’avoir à payer 1 035$ ou 1 115$ pour un nouveau téléphone. Nous avons fait le tour des offres principales pour vous aider à y voir plus clair. À noter que les prix du tableau ci-dessous ont été arrondis au dollar près pour faciliter la comparaison.

Prix du Galaxy S8 (64 Go)

Bell Rogers Telus Vidéotron Bell 290$

87$ / mois 490$

70$ / mois Rogers 249$

87$ / mois 489$

70$ / mois Telus 250$

80$ / mois 490$

70$ / mois Vidéotron 280$

90$ / mois 380$

80$ / mois

Prix du Galaxy S8+ (64 Go)

Bell Rogers Telus Vidéotron Bell 350$

87$ / mois 560$

70$ / mois Rogers 319$

87$ / mois 559$

70$ / mois Telus 320$

80$ / mois 560$

70$ / mois Vidéotron 350$

90$ / mois 450$

80$ / mois

Voici les liens pour précommander la gamme Galaxy S8 chez Bell, Rogers, Telus ou Vidéotron.

Conditions selon les différents opérateurs

Telus se démarque de la concurrence en offrant le Galaxy S8 à 250$ dans le cadre d’une entente liée à un forfait de 80$ par mois, soit l’offre la plus abordable à l’achat qui impose la mensualité la plus basse pour le prix réduit de l’appareil.

Telus est seulement plus avantageux si vous souhaitez un forfait dont les appels illimités sont restreints qu’au Québec.

Ce forfait est constitué des appels illimités au Québec à 65$ avec un plan de données de 2 Go par mois à 15$. Il est possible toutefois de choisir une autre option, possiblement d’une durée limitée, qui augmente la limite à 7 Go par mois à 17$ (totalisant une mensualité de 82$). Si les appels illimités à l’échelle du Canada sont importants pour vous, le forfait de base correspondant est fixé à 70$ avec les mêmes options de données. À noter que ces mêmes conditions s’appliquent aussi au Galaxy S8+ pour un prix d’achat fixé à 320$.

Rogers offre également le Galaxy S8 sensiblement au même prix (249$ dans ce cas-ci), et le forfait exigé est identique en terme d’offre-prix à ce que propose Telus pour des appels illimités à l’échelle du Canada et une limite de données mensuelles fixée à 7 Go. Telus est seulement plus avantageux si vous souhaitez un forfait limité au Québec.

En terme de forfaits, Vidéotron offre les appels illimités partout au Canada avec une limite de 7 Go (normalement fixé à 5 Go) dans le cadre d’une promotion en vigueur jusqu’au 31 mars pour 85$. Pour 10$ de plus par mois, ce même forfait promotionnel augmente la limite à 8 Go. Mais les conditions mentionnées sur la page de précommandes ne correspondent pas aux prix de ces forfaits, laissant croire que l’ajout d’un bloc de données additionnelles de 1 Go pour un supplément de 7$ est de mise dans certains cas.

Même chose chez Bell : il est aussi question d’appels illimités à l’échelle du Canada et d’une limite de 7 Go pour le forfait totalisant 87$ par mois. À l’instar de Telus, le prix d’achat lié à un forfait de 70$ se restreint aux appels illimités à l’intérieur du Québec avec une consommation de données mensuelles fixée à 2 Go.

Qu’en est-il de Fido, Koodo et Virgin?

Puisqu’il n’y a pas que ces quatre opérateurs de services mobiles sur le marché québécois, voici comment Fido, Koodo et Virgin tirent leur épingle du jeu.

D’abord, Fido propose le Galaxy S8 à 489$ pour un forfait mensuel de 69$ incluant les appels illimités partout au Canada et une consommation de données fixée à 6 Go par mois. À noter que le même appareil au même prix et avec une mensualité équivalente chez Rogers réduit les appels illimités à l’échelle du Québec et les données à 2 Go. Alors que Fido parle du Galaxy S8+ sur la page promotionnelle présentant les nouveaux appareils de Samsung, il ne semble pas être possible d’y précommander le plus grand modèle au moment d’écrire ces lignes.

Chez Koodo, on propose le Galaxy S8 à 490$ avec un forfait de 46$ par mois incluant 4 Go de données et des appels illimités partout au Canada. Mais chez Koodo, l’amortissement du coût de l’appareil, fixé à 21$ par mois, est calculé séparément. Cette offre revient ainsi à 67$ par mois, soit 3$ de moins que l’offre équivalente en tout point de son propriétaire, Telus. Le Galaxy S8+ quant à lui est fixé à 560$ selon les mêmes conditions.

Enfin, Virgin ne propose que le modèle d’entrée de la gamme Galaxy S8, affiché à 490$ avec une entente liée à un forfait de 67$ par mois pour des appels illimités à l’échelle du Canada et une limite de 5 Go. Cette offre, plus avantageuse que l’équivalent chez son propriétaire, Bell, est toutefois d’une durée limitée.

Bien entendu, toutes ces offres sont susceptibles de changer au cours des prochains mois, voire semaines. Certains opérateurs imposent également des frais d’activation et des tarifs liés à l’achat de la carte SIM, mais il est souvent possible de négocier pour ne pas avoir à payer ces suppléments.