Project Scorpio, la Xbox One suralimentée, sera dévoilée jeudi

C’est de façon plutôt inusitée que Microsoft compte révéler publiquement les caractéristiques techniques de sa prochaine console : en la soumettant à l’évaluation de ses plus grands critiques.

Alors que des rumeurs circulaient déjà selon lesquels Microsoft allait révéler plus en détail sa mystérieuse console bien avant l’E3, Digital Foundry, la filiale technique du blogue Eurogamer, a confirmé aujourd’hui que Microsoft avait fourni une Xbox Scorpio à son équipe d’analystes.

Un dossier spécial sur cette évaluation sera ainsi publié par Digital Foundry ce jeudi, 6 avril à 9h00 HNE (15h00 HAEC).

Un dossier spécial sur cette évaluation sera ainsi publié par Digital Foundry ce jeudi, 6 avril à 9h00 HNE (15h00 HAEC). Traditionnellement, les évaluations de Digital Foundry sont fournies sous la forme d’une vidéo et d’un article.

Comme le souligne Ars Technica, la stratégie est intéressante lorsque l’on se rappelle à quel point Digital Foundry avait démontré à quel point la Xbox One était inférieure à la PlayStation 4 en terme de performances, à une époque où le système de Microsoft allouait des ressources à la Kinect – un périphérique autrement inclut avec la console. Rappelons que depuis, des ajustements ont été apportés afin que les développeurs puissent mieux tirer profit de ses capacités.

Selon les rumeurs, la Xbox Scorpio (nom présumé) sera en mesure de générer des graphismes 4K de 6 téraFLOPS, alors que la PS4 Pro se limite à 4,2 téraFLOPS, et devrait bénéficier de 12 Go de mémoire vive GDDR5, laissant ainsi tomber la combinaison de 8 Go de DDR3 et 32 Mo d’eSRAM. La source de cette information provient d’un document officiel de Microsoft d’ailleurs obtenu par Digital Foundry en janvier dernier.

On devrait donc être en mesure d’apprendre cette semaine si cette information est toujours d’actualité, ou si Microsoft a apporté d’autres changements depuis. Tout porte à croire également que l’on saura si elle exploitera la toute dernière génération de processeurs d’AMD (Ryzen).

Quant à sa date de lancement et son prix, il serait très étonnant que cette information y soit dévoilée. Rappelons que Microsoft a prévu lancer sa prochaine console à temps pour la prochaine période des fêtes (quelque part à l’automne), et que le directeur du marketing de la division Xbox, Aaron Greenberg, et son président, Phil Spencer, ont tous deux eu l’occasion de souligner que son prix allait être plus élevé. Comprendre ici que son prix sera possiblement plus élevé que la PS4 Pro.