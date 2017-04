La National Football League a conclu une entente avec Amazon pour faire de Prime Video le diffuseur web officiel des matchs du jeudi de la saison 2017. Méfiance toutefois en ce qui concerne le marché canadien.

Selon ce qu’a annoncé aujourd’hui la NFL, les membres d’Amazon Prime (offert au Canada selon un abonnement annuel fixé à 79$) à l’échelle internationale pourront voir en direct les dix parties de Thursday Night Football diffusées par NBC et CBS pour la saison 2017. Ces matchs seront bien entendu également retransmis sur la chaîne spécialisée NFL Network.

«Les parties de TNF seront également offertes aux membres du service Prime Video à l’international dans plus de 200 pays.»

«Les parties de Thursday Night Football seront mises à la disposition des dizaines de millions de membres d’Amazon Prime dans le monde entier, à travers l’application Amazon Prime pour les téléviseurs, consoles de jeux, décodeurs et périphériques connectés, incluant l’Amazon Fire TV, les appareils mobiles et en ligne», mentionne la NFL dans son communiqué. «Les parties de TNF seront également offertes aux membres du service Prime Video à l’international dans plus de 200 pays.»

Sur papier, l’offre semble bel et bien inclure le Canada. Surtout qu’officiellement, la planète compte 195 pays (196 lorsque l’on reconnaît le statut particulier de Taïwan). On imagine donc que la NFL voulait plutôt parler de plus de 200 marchés; certains pays étant segmentés en plusieurs marchés par Amazon.

Rappelons qu’en septembre dernier, Twitter avait également annoncé ses plans de diffuser les matchs de la NFL partout dans le monde, et ce, gratuitement. Au lendemain de cette annonce toutefois, le Toronto Sun rapportait que cette offre excluait le Canada, dont les droits de diffusion étaient alors détenus exclusivement par Rogers.

Mais ça, c’était pour la saison 2016. Les droits rattachés à la saison 2017, eux, ne semblent toujours pas avoir été renouvelés par Rogers, ni même avoir été octroyés à son principal rival, Bell.

Par conséquent, jusqu’à preuve du contraire, tout indique que les Canadiens membres d’Amazon Prime pourront voir les matchs du jeudi de la NFL.

Selon le New York Times, Amazon aurait versé près de 50 millions de dollars US à la NFL pour s’approprier de l’exclusivité des droits de diffusion de Thursday Night Football sur le Web. Ce montant serait cinq fois plus élevé que les 10 millions offert par Twitter en septembre dernier.