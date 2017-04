Mass Effect : Andromeda recevra une première MAJ corrigeant certains irritants

Demain, BioWare lancera la mise à jour 1.05 qui se présente comme le premier d’une série de correctifs destinés à éliminer les problèmes de performances et d’animation de Mass Effect : Andromeda.

«Depuis la sortie, notre équipe a étudié attentivement vos commentaires et vos retours, afin de savoir ce qui vous plaît dans le jeu, mais aussi ce qui pourrait être amélioré», a expliqué Aaryn Flynn, directeur général de BioWare, en présentant les détails de cette nouvelle mise à jour.

«Ce jeudi, nous rendrons disponible une mise à jour qui résout certains problèmes techniques (plantages, performances), et ajoute également un certain nombre d’améliorations souhaitées par la communauté.»

Étrangement, BioWare n’offre aucun support visuel pour soutenir la liste des changements qu’apporte la mise à jour qui sera déployée cette semaine. Il faudra donc attendre d’installer celle-ci pour déterminer s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise surprise.

Les changements apportés par la mise à jour 1.05

D’abord, il sera possible de passer les séquences de pilotage entre les planètes sur la carte de la galaxie. Il s’agit d’une cinématique présentée lors de chaque voyage interplanétaire. Alors qu’elle est plutôt impressionnante la première fois, l’attente qu’elle impose à répétition devient rapidement agaçante. Par contre, ce genre de pratique est souvent utilisé pour masquer les temps de chargement, et il sera intéressant de voir si la possibilité de les ignorer rendra réellement le jeu plus rapide.

Reste à voir si la possibilité d’ignorer les séquences de pilotage rendra réellement le jeu plus rapide, ou s’il entraînera «l’apparition» de temps de chargement.

BioWare prévoit également améliorer l’apparence des yeux pour les humains et les Asari. Certes l’une des critiques les plus répétées au sujet de Mass Effect : Andromeda concerne le look de ses personnages, et en particulier leurs yeux. Reste à voir maintenant si cette amélioration viendra satisfaire les joueurs les plus déçus à ce chapitre.

Le prix des clés de décryptage reliquat sera réduit. Résultat? Les joueurs pourront passer outre ces sudokus extraterrestres que sont les puzzles de déchiffrage en utilisant ces clés de décryptage dorénavant plus abordables.

La synchro labiale (lip sync) pour les doublages en langue étrangère sera améliorée. Cet aspect semble être celui qui a causé le plus de confusions dans les médias ayant rapporté la nouvelle cette semaine. Car il est bien question ici de doublages en langue étrangère (localized). BioWare n’a pas précisé exactement quelles langues allaient bénéficier d’un meilleur mouvement des lèvres. On ignore donc si cette amélioration sera perceptible pour les parties exécutées en anglais ou en français.

Les mouvements de Ryder lorsqu’il ou elle court en zigzag seront également améliorés, dans ce qui se présente comme un premier véritable correctif lié aux animations douteuses du jeu.

Enfin, les limites de l’inventaire seront augmentées, permettant ainsi de transporter un plus grand nombre d’items, tandis que le jumelage et la latence du mode multijoueur seront également améliorés.

Les changements à venir

La mise à jour lancée ce jeudi n’est que la première d’une série d’améliorations que souhaite apporter BioWare à Mass Effect : Andromeda. Le studio a également profité de l’occasion cette semaine pour étaler ses plans concernant d’autres mises à jour qui doivent être déployées d’ici les deux prochains mois.

Mass Effect : Andromeda proposera plus d’options et de variété dans l’éditeur de personnages. Cet aspect a également été l’objet de nombreuses critiques sur la Toile, particulièrement lorsqu’on le compare à d’autres éditeurs de personnages, beaucoup plus polyvalents, que l’on retrouve au sein de jeux pourtant sur le marché depuis un bon moment déjà.

À cet égard, il est aussi question d’améliorations pour les cheveux et l’apparence générale des personnages. On se croise d’ailleurs les doigts pour qu’il soit possible de bénéficier de ces changements cosmétiques – y compris l’apparence des yeux promise dans la mise à jour de cette semaine – sans avoir à recommencer une nouvelle partie. Rappelons qu’à l’heure actuelle, il est impossible de modifier l’apparence physionomique de son personnage après avoir quitté l’éditeur en début de partie.

Enfin, BioWare souhaite améliorer l’ensemble des cinématiques et animations, diversifier les options de romance masculines de Scott Ryder, et ajuster les conversations avec Hainly Abrams. Le studio précise également que les prochaines mises à jour viendront répondre aux problèmes de performances et de stabilité de Mass Effect : Andromeda.

Jeudi marquera également le jour du lancement du premier chapitre d’une trilogie sur le thème l’Enquête sur les Reliquats.

«Ceci n’est qu’un aperçu de ce qui vous attend à l’avenir dans les mises à jour de Mass Effect : Andromeda. Comme toujours, vous avez un rôle capital à jouer. Nous souhaitons en savoir plus sur votre ressenti, ce qui vous plaît dans le jeu et ce qui devrait être changé d’après vous. Nous sommes à l’écoute, et nous voulons travailler main dans la main en continuant à explorer la galaxie d’Andromède ensemble», conclut Flynn.