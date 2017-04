La NES Classic Edition retirée du marché en Amérique du Nord

Nintendo a annoncé aujourd’hui que les prochaines expéditions de NES Classic Edition que recevront les détaillants d’ici la fin du mois seront bel et bien les dernières.

Toute bonne chose à une fin. Alors que la NES Classic Edition était en quelque sorte une expérimentation de Nintendo destinée à un marché de niche, le succès de la version miniature de cette incontournable console 8 bits que fut la NES lui a permis de subsister plus longtemps que prévu.

«Tout au long d’avril, les territoires [desservis par Nintendo of America] recevront les dernières expéditions de Nintendo Entertainment System : NES Classic Edition pour cette année», a déclaré Nintendo of America à IGN.

«Nous encourageons toute personne intéressée à obtenir ce système de valider avec les points de vente au détail concernant sa disponibilité. Nous comprenons qu’il a été difficile pour de nombreux consommateurs de trouver un système, et pour cela, nous présentons nos excuses. Nous avons accordé une attention particulière aux commentaires des consommateurs, et nous apprécions grandement le niveau incroyable d’intérêt et de soutien des consommateurs envers ce produit.»

Rappelons que Nintendo n’a jamais eu l’intention de conserver ce produit sur ses chaînes de production à long terme. Maintenant que la NES Classic Edition est officiellement discontinuée (y compris les manettes supplémentaires), les spéculations à propos d’une SNES Classic Edition risquent de s’enflammer dans les semaines à venir.

On ignore si cette annonce signale également le retrait de la Nintendo Classic Mini du marché européen, ou de la Famicom Mini du marché asiatique.