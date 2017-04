Les ventes de Zelda pour Nintendo Switch ont surpassées celles de la console aux États-Unis

Nintendo of America a dévoilé cette semaine des performances de ventes étonnantes à bien des niveaux.

Alors que les nostalgiques pleurent le retrait de la NES Classic Edition du marché nord-américain, Nintendo dresse un portrait plutôt flatteur de sa toute dernière véritable console, la Nintendo Switch.

La Nintendo Switch a battu tous les records de ventes matérielles de l’histoire de Nintendo au pays de l’Oncle Sam.

Selon les observations de la firme NPD Group, elle aurait trouvé preneurs chez plus de 906 000 joueurs aux États-Unis en mars dernier. Par conséquent, et comme le laissait déjà entendre l’entreprise quelques jours après son lancement, la Nintendo Switch a battu tous les records de ventes matérielles de l’histoire de Nintendo au pays de l’Oncle Sam.

«Nintendo s’efforce toujours d’offrir aux consommateurs quelque chose d’amusant, de nouveau et de différent», a déclaré Reggie Fils-Aimé, président et chef de la division américaine de Nintendo. «Avec ses différents modes de jeu et les fonctionnalités innovantes des manettes Joy-Con, la Nintendo Switch offre des expériences uniques que les gens peuvent amener avec eux et partager avec n’importe qui.»

Ce qu’il y a de plus épatant encore : The Legend of Zelda : Breath of the Wild s’est vendu à 1,3 exemplaires. Soit, il s’agit du nombre total des ventes de sa version Switch et Wii U. Pourtant, même lorsque l’on soustrait les quelque 460 000 ventes attachées à la Wii U, on se retrouve avec plus de 925 000 exemplaires du jeu pour la Switch sur le marché.

«Cela signifie que Nintendo a vendu plus de ce jeu pour Nintendo Switch qu’elle a vendue de systèmes Nintendo Switch», explique Nintendo of America dans son communiqué. Ce taux exceptionnel de 102% «peut être attribué aux collectionneurs ayant acheté une édition limitée du jeu et une copie supplémentaire pour y jouer» selon l’entreprise.

Il est possible également qu’une partie de ces ventes ait été réalisée depuis l’étranger, soit par des consommateurs craignant de ne pas pouvoir mettre la main sur le jeu lors du lancement de la console, ou d’autres voulant profiter de l’édition légendaire (Master Edition) incluant la figurine de l’épée de légende (la Master Sword), exclusive au marché nord-américain, sur leur Nintendo Switch achetée localement.

Enfin, on ne peut non plus passer sous silence les ruptures de stocks qui affligent la Nintendo Switch pouvant laisser croire que certaines personnes ont une copie de Breath of the Wild sans console pour y jouer. Un constat d’ailleurs partagé par Nintendo.

«Alors que les ventes de Nintendo Switch ont connu un début record, les expéditions n’ont pas été en mesure de répondre à une demande si élevée», admet l’entreprise. «Nintendo s’efforce de s’assurer à ce que tout le monde qui souhaite se procurer un système soit en mesure de le faire, et le volume de consoles distribuées chez les marchands est en constante augmentation.»

Nintendo prévoit révéler les performances de ventes de la Nintendo Switch à l’échelle internationale lors de sa prochaine rencontre avec ses investisseurs, prévue pour le 27 avril.