Twitch annonce des abonnements à 9,99 et 24,99$ US

De nouveaux paliers d’abonnements se joignent à la mensualité de 4,99$ US actuellement en place pour soutenir les partenaires sur Twitch.

Alors que la nouvelle circulait déjà dans l’actualité un peu plus tôt cette suite à la fuite d’un courriel expliquant la nature de ces nouveautés, Twitch a enfin confirmé que son modèle d’abonnement proposera dorénavant plusieurs paliers. Si la formule à 4,99$ US par mois demeure, les utilisateurs mieux nantis pourront verser une mensualité de 9,99 ou 24,99$ US à leurs chaînes favorites.

Selon l’importance de leur contribution, les utilisateurs auront droit notamment à des emotes exclusifs (dans le cas où la chaîne offre cette distinction). Les chaînes pourraient d’ailleurs se voir accéder à la fonction permettant d’ajouter de nouveaux emotes plus rapidement, puisque chaque abonné à 9,99$ US comptera pour deux abonnés «réguliers», tandis que ceux à 24,99$ US équivaudront à six abonnés. Comme toujours, les abonnés d’une chaîne peuvent profiter de la diffusion sans publicité.

Cette nouveauté se présente davantage comme un moyen pour les créateurs de contenus de plus facilement rentabiliser leurs activités à l’instar d’une campagne de sociofinancement sur Patreon.

Il est important de souligner que l’activation de ses paliers n’est accessible pour l’instant qu’à certains partenaires dans le cadre d’un programme de mise à l’essai volontaire. Twitch à l’intention de rendre cette formule accessible à l’ensemble de ses partenaires lorsque la fonction sortira de sa phase bêta.

Si les récompenses attachées à ces nouveaux paliers vous paraissent minimes, cette nouveauté se présente davantage comme un moyen pour les créateurs de contenus de plus facilement rentabiliser leurs activités à l’instar d’une campagne de sociofinancement sur Patreon. Il suffit d’avoir fait un tour récemment sur une chaîne le moindrement bien établie pour se rendre compte que la générosité de certains fans peut paraître parfois sans limites.

Soulignons que les membres de Twitch Prime pourront continuer de profiter de leur abonnement gratuit par mois qui équivaudra dans le système à un abonnement régulier fixé à 4,99$ US.