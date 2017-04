Twitter veut diffuser de la vidéo en direct 24/7

Les sports, les nouvelles et le divertissement envahiront Twitter par le biais de la diffusion en continu et en temps réel, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

C’est du moins l’objectif de l’entreprise, comme l’a affirmé Anthony Noto, directeur des opérations et des finances de Twitter, en entrevue avec BuzzFeed.

«Notre objectif est d’être un endroit incontournable, de sorte que lorsque vous voulez voir ce qu’il se passe, vous pensiez à aller sur Twitter.»

«Nous aurons assurément du contenu 24/7 sur Twitter», a-t-il mentionné à propos de la stratégie de diffusion vidéo de l’entreprise. «Notre objectif est d’être un endroit incontournable, de sorte que lorsque vous voulez voir ce qu’il se passe, vous pensiez à aller sur Twitter.»

Twitter et vidéo semblent faire bon ménage. Dans sa dernière lettre destinée aux actionnaires, la société a déclaré qu’elle avait diffusé plus de 800 heures de vidéo premium en direct lors du premier trimestre de 2017 à partir de plus de 450 événements pour atteindre 45 millions d’utilisateurs uniques. C’est une augmentation d’environ 33% par rapport au 600 heures du précédent trimestre, et une croissance de 45% en comparaison avec les 31 millions de spectateurs uniques pour cette période. À noter que 60% de l’audience observée par Twitter au premier trimestre était située à l’extérieur des États-Unis.

SUR LE MÊME SUJET : Twitter perd moins d’argent et gagne un peu plus d’abonnés

Son partenariat avec la NFL a attiré en moyenne 3,5 millions de spectateurs uniques par diffusion, tandis que les émissions spéciales diffusées avant et après la plus récente cérémonie des Oscars ont été regardées par 6,4 millions de personnes. De son côté, la couverture de l’investiture de Donald Trump par PBS a attiré une audience de 8,6 millions.

Twitter aura beau avoir perdu les droits de diffusion de Thursday Night Football au profit d’Amazon, le réseau social bénéficie suffisamment de la vidéo en direct pour bâtir sa stratégie autour d’elle : ces contenus augmentent le volume de conversation sur sa plateforme, ce qui permet à Twitter d’attirer les annonceurs en leur offrant d’y intégrer de la publicité vidéo imposée, d’une durée de 15 à 30 secondes.

Aux yeux du réseau social, devenir l’équivalent d’une chaîne d’information en continu diffusée dans les lieux publics ou les aéroports serait une réussite. Mais la vidéo sur Twitter peut également servir à faire la promotion d’une marque.

«Nous observons beaucoup d’activités [sur notre réseau] lors d’un important match de la UFC», a affirmé Noto. «Devrait-on fournir ce contenu au public sur Twitter qui n’a pas l’habitude de le regarder, mais qui pourrait aimer [ce type de contenu] après avoir croisé quelques tweets à ce sujet? C’est quelque chose qui mérite réflexion.»

Bien entendu, Twitter n’offrira pas de la vidéo en direct 24/7 du jour au lendemain. Mais Noto assure que plusieurs projets sont en chantier, sans toutefois révéler d’échéancier.