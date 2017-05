Microsoft s’attaque à Chrome OS avec Windows 10 S

Cette nouvelle déclinaison de Windows 10 a quelque chose de particulier : elle ne pourra exécuter que les applications provenant du Windows Store.

Microsoft a dévoilé aujourd’hui une énième version de Windows 10 dans le cadre de son événement centré sur le milieu de l’éducation. Pouvant être inclus avec les PC de Microsoft et de ses partenaires, Windows 10 S est une édition streamlined, rationalisée de Windows 10 visant à offrir une expérience accélérée, sécurisée, mais en revanche plutôt limitée.

En limitant la distribution des applications pouvant être installées à son Windows Store, Microsoft promet des performances accrues sous Windows 10 S.

Car Windows 10 S ne pourra exécuter que les applications ayant été téléchargées à partir de Windows Store, de la même façon que ses concurrents Apple et Google limitent l’accessibilité des applications à leurs boutiques en ligne respectives (bien qu’il soit possible de contourner cette restriction sous Android).

Ainsi, seules les applications approuvées par Microsoft pourront être utilisées sous cet OS, principalement des logiciels conçus pour la plateforme universelle Windows (UWP), mais aussi quelques logiciels patrimoniaux (Win32).

D’ailleurs, ne vous inquiétez pas pour Office, la vénérable suite bureautique de Microsoft fera également son entrée dans le Windows Store.

En se débarrassant de la présence d’applications Win32 pouvant épuiser les ressources systèmes et nuire à l’autonomie des ordinateurs portables (notamment avec des activités en arrière-plan et la gestion parallèle de ses propres mises à jour), Windows 10 S offrira une authentification plus rapide (approximativement 15 secondes) et une meilleure autonomie.

Windows 10 S peut également être géré à distance par le nuage (comme Windows 10 Professionnel), permettant par exemple aux écoles de déployer les applications et contenus nécessaires pour les étudiants. D’ailleurs, il sera possible de mettre à niveau Windows 10 S vers Windows 10 Professionnel gratuitement pour les professeurs, et au coût de 49$ US pour les autres. Les écoles dont les PC sont actuellement propulsés par Windows 10 Professionnel pourront passer gratuitement vers Windows 10 S s’ils le souhaitent. Normal, puisque selon la FAQ de Microsoft, Windows 10 S est en réalité «une configuration particulière de Windows 10 Professionnel qui offre une expérience Windows familière et productive, rationalisée pour mettre en avant la sécurité et les performances».

Selon Microsoft, les premiers PC intégrants Windows 10 S destinés au milieu de l’éducation seront lancés cet été à partir de 189$ US. Ils seront fabriqués par Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Samsung et Toshiba. On ignore si ces appareils seront développés sous l’architecture ARM (la norme pour les appareils mobiles) ou s’ils seront de «véritables» PC alimentés par un processeur x86. Chaque PC vendu aux étudiants viendra gratuitement avec un abonnement d’un an à Minecraft : Education Edition.

Contrairement à ce que laissaient entendre les rumeurs, il n’est pas question pour Microsoft de se lancer dans le secteur des ordinateurs portables abordables (dominé par les Chromebook) avec sa gamme Surface. L’entreprise de Redmond semble plutôt avoir Cupertino dans son œil de mire.