Voici le HTC U11, le téléphone que l’on serre dans ses mains

Succédant au HTC 10, le HTC U11 se caractérise par la qualité de sa caméra, la meilleure de sa catégorie selon DxOMark, et une nouvelle forme d’interaction nommée Edge Sense.

Oubliez le HTC U Ultra. Le véritable nouveau téléphone phare du fabricant taïwanais a été officiellement dévoilé cette nuit, et il se nomme le HTC U11. Bien qu’il partage plusieurs éléments de son design, dont sa coque ultra lustrée, ses composantes positionnent ce nouvel appareil au même rang que les plus performants téléphones Android.

D’abord, il est propulsé par un Snapdragon 835, le même système sur puce que l’on retrouve dans le Galaxy S8 en Amérique du Nord. Il arbore un écran QHD (1 440 × 2 560 pixels) de 5,5 pouces encadré par de véritables bordures, contrairement à la récente tendance adoptée par Samsung et LG. On ne lui retrouve pas un écran d’appoint comme ce que propose le HTC U Ultra.

Parmi ses autres caractéristiques techniques, il est question de 4 Go de mémoire vive, d’une capacité de stockage de 64 Go, d’un lecteur microSD, d’un lecteur d’empreinte digitale (situé à l’avant), et d’une batterie de 3 000 mAh. Malheureusement pour les irréductibles adeptes du port audio analogique, HTC suit dans les traces d’Apple en abandonnant ce patrimoine au profit d’un seul et unique port USB-C.

À noter que ce téléphone vient avec une paire d’écouteurs USonic avec suppression active du bruit ambiant et une technologie «avancée de type sonar» pouvant adapter «le profil sonore à votre physiologie unique». D’ailleurs, en terme d’acoustique, le HTC U11 est équipé de haut-parleurs BoomSound Hi-Fi dont la position du tweeter et du woofer promet une qualité audio exceptionnelle.

Mais c’est surtout en terme de capteurs photographiques que ce nouveau téléphone se démarque de la concurrence.

D’abord, le réputé site spécialisé DxOMark confère à son appareil photo de 12 mégapixels la note de 90 – supérieure au champion des téléphones intelligents, le Pixel de Google, qui avait obtenu 89 à l’automne dernier. L’objectif de cette caméra (ouverture de ƒ/1.7) intègre un système de stabilisation optique et électronique multiaxes, et la technologie HDR Boost qui lui permet à vos clichés d’exploiter une gamme de couleurs enrichie. En terme de capture vidéo, on peut réaliser des ralentis en 1080p à 120 i/s, tandis que l’enregistrement 4K est d’office.

Qu’en est-il de sa caméra frontale? Elle profite d’un capteur de 16 mégapixels (ouverture de ƒ/2.0). Alors qu’il est déjà rare pour un fabricant mobile de miser davantage sur la capacité du capteur avant de son ensemble d’appareils photo, lorsqu’il est question d’un téléphone phare, cet aspect est plutôt inusité.

HTC semble très emballé à l’idée de voir ses utilisateurs serrer leur téléphone. Cette nouvelle forme d’interaction nommée Edge Sense permet à celui qui maintiendra la pression sur les bordures allongées de l’écran de lancer certaines applications, de prendre un cliché, ou d’invoquer l’assistant vocal de Google.

À noter que le HTC U11, qui propose une version allégée d’Android 7.1.1, offrira également Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Concrètement, sa présence permettra au téléphone d’agir comme un appareil de la gamme Echo, mais cette fonction sera réservée aux utilisateurs situés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. On lui retrouve aussi un troisième assistant (parce que trop, c’est comme pas assez) avec le HTC Sense Companion.

Le HTC U11 peut être précommandé dès aujourd’hui au coût de 899$ CA. Au Canada, le téléphone est offert en trois couleurs : bleu saphir, noir brillant, ou argent merveilleux.