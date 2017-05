Les 7 plus importantes annonces de Google I/O 2017

Fidèle à ses habitudes, Google est toujours aussi obsédée par l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine. Certains fruits de ses investissements dans le domaine ont d’ailleurs été présentés aujourd’hui.

Google Lens

Une nouvelle technologie mettant à profit le système de reconnaissance visuel de Google sera bientôt à la portée des utilisateurs de Google Assistant. Nommée Google Lens, elle permet ainsi de pointer la caméra de son appareil vers un objet afin de fournir des renseignements supplémentaires ou d’accomplir des tâches connexes.

Par exemple, votre téléphone pourrait se connecter à un réseau Wi-Fi protégé par mot de passe sans que vous n’ayez à inscrire quoi que ce soit. À partir d’une photo des renseignements d’authentifications inscrites sur un routeur, Google Assistant pourra se connecter au réseau correspondant à l’image et fournir le mot de passe automatiquement.

With Google Lens, your smartphone camera won’t just see what you see, but will also understand what you see to help you take action. #io17 pic.twitter.com/viOmWFjqk1 — Google (@Google) May 17, 2017

Dans le même ordre d’idée, vous pourrez obtenir le nom précis d’une fleur ciblé par l’objectif de votre caméra, ou obtenir un résumé des critiques d’un restaurant simplement en pointant votre appareil photo vers celui-ci. Puisque Google Assistant connaît votre emplacement géographique, effectuer la reconnaissance de la devanture d’un commerce pourra se faire presque en temps réel.

Google Assistant

Comme si le potentiel de Google Lens n’était pas suffisant, Google a confirmé la rumeur voulant que Google Assistant se dirige vers l’iPhone. Nous n’avons toutefois pas eu droit à une démonstration, et il y a fort à parier que contrairement à Android, l’assistant personnel de Google sous iOS ne sera pas tout-puissant. Autrement dit, plusieurs facettes de celui-ci – comme le fait de pouvoir l’invoquer dans n’importe quel contexte – resteront réservées à sa rivale, Siri.

Il sera également possible de converser avec Google Assistant par écrit, ce qui étrangement n’a jamais été offert par l’entreprise. Cette méthode est idéale pour les personnes qui souhaitent bénéficier de l’assistance de Google sans déranger ses voisins dans un espace public.

Enfin, les Actions de la communauté de développeurs tiers, actuellement limitées qu’à Google Home, pourront bientôt être exploitées sur n’importe quel appareil Android et iOS où l’on retrouve Google Assistant.

Google Home, bientôt au Canada

Réservé aux résidants des États-Unis depuis son lancement et du Royaume-Uni depuis avril, Google Home sera enfin offert en Allemagne, en Australie, au Canada, en France, et au Japon cet été. Ce lancement coïncidera avec de nouvelles capacités multilingues de Google Assistant, qui pourra enfin converser en français (comme c’était d’ailleurs déjà le cas dans Google Allo).

Google Home deviendra également plus proactif. Il pourra dorénavant fournir de l’information supplémentaire, comme afficher votre calendrier sur votre téléviseur (via le Chromecast) ou transmettre l’itinéraire de votre prochain rendez-vous à votre téléphone.

Il vous sera également possible d’effectuer des appels téléphoniques gratuitement avec Google Home. À noter toutefois que cette fonction ne sera offerte qu’aux États-Unis pour le moment. Selon vos préférences, le système pourra reconnaître votre voix et choisir d’afficher votre numéro de téléphone personnel afin que votre interlocuteur puisse vous identifier avant de répondre à votre appel.

Google Home accueillera également le service gratuit de Spotify, en plus d’être compatible avec Deezer et Soundcloud, lui permettant ainsi de transmettre la musique de votre choix vers n’importe quel appareil Bluetooth (autre nouveauté).

Google Photos

De nouvelles fonctions seront aussi proposées par le service Google Photos. Lors de la synchronisation de votre photothèque, Google Photos analysera les nouvelles images afin d’identifier les personnes qui s’y trouvent dans le but de vous inviter à partager les meilleures d’entres-elles à celles-ci. Car nous sommes généralement prompts à prendre des photos lors d’événements, mais beaucoup oublient trop souvent de partager leurs clichés à leurs amis ou membres de leurs familles pourtant en vedette dans ces images.

Autre nouveauté : les banques de photos partagées. Cette nouvelle fonction vous permettra de partager votre photothèque avec un proche (comme votre conjoint ou conjointe) automatiquement. Il vous sera possible de sélectionner les personnes dont les photos doivent être transmises automatiquement. Par exemple, vous pourriez décider d’inclure automatiquement toutes vos photos mettant en vedettes vos enfants. Dans cette même optique, Google Photos vous permettra aussi de ne partager que vos photos ayant été captées depuis une date précise.

Enfin, Google Photos offrira à ses utilisateurs la possibilité d’assembler un livre de photos à partir d’une série d’images en exploitant l’intelligence artificielle pour sélectionner les plus beaux clichés et en produire une mise en page parfaitement adaptée. Ce livre de photos pourra être imprimé et expédié par Google en seulement quelques jours pour la somme de 9,99$ US pour un livre à couverture flexible et 19,99$ US pour un livre à couverture rigide. Cette offre semble toutefois être limitée que pour le marché américain.

Android O, maintenant en version bêta

Parmi les autres annonces effectuées dans le cadre de Google I/O aujourd’hui, Google a présenté quelques nouveautés réservées à Android O.

Il a été question du mode picture-in-picture permettant d’afficher la miniature de l’écran de n’importe quelle application (non limitée à de la vidéo), d’un témoin sur l’icône de vos applications lorsqu’une nouvelle notification est disponible (exactement comme sous iOS), la possibilité d’accéder à un menu supplémentaire en maintenant la pression sur l’icône d’une application (encore une fois, comme le 3D Touch d’iOS), et la sélection de texte intelligente pour effectuer des copier-coller plus rapidement et aisément.

Android O bénéficiera également d’améliorations en terme de performances, permettant notamment un démarrage deux fois plus rapide du Pixel. Le nouvel OS fera une plus saine gestion des applications gourmandes en ressources, notamment lors de la communication de l’emplacement géographique et la surdose de tâches en arrière-plan, afin d’améliorer l’autonomie de façon significative.

À noter que la première version bêta publique d’Android O est disponible dès aujourd’hui. Ceux qui possèdent un Nexus 5X, 6P, Player ou un Pixel, C, XL peuvent s’inscrire au programme Android Beta afin de pouvoir en faire l’installation.

Android propulse 2 milliards d’appareils

Une étape importante a été franchie aujourd’hui par Android, qui est désormais présent dans 2 milliards de téléphones et tablettes.

Le hic, comme toujours, est la fragmentation du populaire système d’exploitation de Google. Car si Microsoft a récemment annoncé que Windows 10 avait atteint plus de 500 millions de PC, téléphones, tablettes et consoles, il n’est pas question ici de 2 milliards d’appareils propulsés par Android Nougat.

Selon les derniers recensements d’Android Developer Dashboard, Marshmallow est actuellement la version la plus répandue de l’OS, représentant 31,2% de la flotte de téléphones et tablettes Android (plus de 620 millions d’appareils).

Daydream devient autonome

La plateforme de réalité virtuelle et augmentée de Google atteindra un nouveau secteur de marché : celui des casques autonomes. De nouveaux casques Daydream pourront ainsi être utilisés sans téléphone ni PC. Parmi les premiers constructeurs partenaires de Google dans ce projet, on retrouve HTC (célèbre pour son Vive propulsé par SteamVR) et Lenovo.

Les casques Daydream nécessitant un téléphone n’ont heureusement pas été oubliés par le géant de la recherche qui a annoncé que les Galaxy S8 et S8+ ainsi que le LG G6 allaient être compatible avec celui-ci dès cet été.