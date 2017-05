Pour tout savoir sur Far Cry 5, prévu le 27 février 2018

Après la légère controverse suscitée par son affiche, voici enfin la première véritable bande-annonce de Far Cry 5, un jeu qui promet chaos, imprévisibilité et violence.

«Alors qu’ils incarnent le nouveau shérif junior de la ville fictive d’Hope County, dans le Montana, les joueurs comprennent rapidement que leur arrivée ne fait qu’accélérer l’organisation d’un coup d’État qui se trame depuis des années par une secte de fanatiques survivalistes appelée le Projet d’Eden’s Gate», nous explique Ubisoft dans son communiqué. «Pris au dépourvu et plongés en plein cœur d’une lutte de pouvoir, les joueurs doivent mettre à mal les plans méticuleux de Projet d’Eden’s Gate et mener la résistance pour aider la communauté d’Hope County à se défaire de ses chaînes et ainsi se libérer de l’emprise de la secte.»

«Assiégés et coupés du reste du monde, les joueurs et les habitants d’Hope County unissent leurs forces pour former la Résistance. Au fur et à mesure de leur opposition à la secte, les joueurs découvrent Hope County et ses lieux uniques, qui apportent tous des expériences de gameplay différentes. Pendant leur périple, ils peuvent même piloter des avions et affronter la secte dans le ciel du Montana.»

Si la bande-annonce de la dernière création d’Ubisoft Montréal ne révèle que peu d’information sur les protagonistes qui pourront être incarnés par les joueurs, des vidéos consacrées à trois membres de la Résistance – Mary May, Nick Rye, et le pasteur Jerome Jeffries – nous permettent de nous familiariser avec les personnages.

Oui, un pasteur. Donc un chrétien qui s’attaquera à une dangereuse bande de chrétiens fanatiques. À nouveau la preuve que les premières impressions sont souvent trompeuses.

«Tandis qu’ils pourchassent les membres de la secte et recueillent des ressources pour survivre – sur les terres agricoles, en forêt, en montagne ou aux abords des rivières – ils peuvent prendre le volant de muscle cars, ces grosses mécaniques surpuissantes iconiques des États-Unis, mais aussi conduire des semi-remorques, des quads et des bateaux. Les véhicules permettent également de se mettre à l’abri en cas d’attaque animale et offrent une belle échappatoire si les choses tournent mal.»

«Pour vaincre la secte, les joueurs doivent se servir de toutes les armes qu’ils ont à leur disposition, qu’ils s’agisse d’armes à feu, de grenades ou bien d’armes de corps-à-corps comme des marteaux et des battes de baseball. De plus, les joueurs peuvent recruter des mercenaires parmi un large choix de personnages, ou même des animaux. Ces animaux spécialisés, comme les ours ou les cougars, peuvent aider les joueurs dans leur quête, que ceux-ci aient opté pour une approche furtive ou plus directe. Libre aux joueurs de décider de leur approche face à une situation donnée et de découvrir les conséquences de leurs actes.»

«Far Cry 5 marque également le retour de l’éditeur de map et donne ainsi aux joueurs l’opportunité de créer une infinité de nouveaux terrains de jeu. Cet éditeur inclura également une fonctionnalité qui ajoutera une nouvelle dimension aux contenus créés par les fans. De plus amples détails arriveront bientôt.»

Au fait, l’affiche du jeu qui provoqua la grogne de certains internautes est belle est bien fidèle à la Cène de Léonard de Vinci lorsqu’on la voit dans son entièreté.

Far Cry 5 verra le jour sur PlayStation 4, Xbox One et PC – et exploitera les ressources supplémentaires de la PlayStation 4 Pro et de Project Scorpio – le 27 février 2018. Si vous êtes curieux d’en apprendre davantage sur le jeu, nous vous invitons à visiter le blogue d’Ubisoft.