Facebook Messenger : le mode sombre désormais accessible à tous

Pour accéder au mode sombre sur Facebook Messenger, plus besoin de demander la Lune. Littéralement.

Arrivé en mars dernier, le mode sombre de la plateforme de discussion n’était accessible que par un petit tour de passe-passe : il fallait envoyer l’émoji Lune à l’un de ses contacts pour l’activer. C’est désormais de l’histoire ancienne, puisque l’équipe en charge de Messenger a annoncé sur son blog que la fonctionnalité était désormais ouverte à tous, et beaucoup plus facilement.

Deux clics pour avoir le mode sombre sur Messenger

Depuis ce lundi 15 mars, il suffit d’appuyer sur sa photo de profil pour accéder aux fonctionnalités et d’activer l’interrupteur du mode sombre, en première ligne. Le monde se renverse alors, les blancs deviennent des noirs et l’interface de l’appli devient instantanément «sombre».

Une fonctionnalité de plus en plus en vogue sur les applis et systèmes d’exploitation. Elle réduirait en effet la fatigue oculaire et les maux de tête dus à une trop grande luminosité.

Il va faire tout noir.