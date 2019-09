Quatre mois qu’on attendait la sortie du Galaxy Fold. Quatre mois pendant lesquels Samsung a dû travailler d’arrache-pied pour régler les multiples problèmes problèmes touchant à son premier smartphone pliable. Aujourd’hui l’attente se termine : ce vendredi 6 septembre, le Galaxy Fold arrive en magasin.

Mais attention, pour l’heure seule la Corée du Sud est concernée. Le reste du monde devrait suivre dans les prochaines semaines.

La fin du feuilleton Galaxy Fold

Rappelons qu’à l’origine, le Samsung Galaxy Fold devait être commercialisé au printemps. Mais de nombreux influenceurs et journalistes ayant reçu le téléphone en avant-première avaient souligné une longue liste de défauts : trou au niveau de la pliure, écran défectueux, pellicule de protection de l’écran qu’on pense temporaire alors qu’elle est essentielle à l’appareil…

Bref, pour Samsung la somme des défaillances était trop élevée, surtout concernant un téléphone vendu à plus de 2600 $CA et dont le développement aura pris huit ans. Il a donc fallu mobiliser plusieurs équipes en urgence pour rendre une copie plus sérieuse.

Confrontée à une baisse de son bénéfice en raison du ralentissement du marché et de la concurrence de plus en plus forte des fabricants chinois, Samsung compte sur le Galaxy Fold pour redonner un coup de boost à ses bénéfices.

Les spécificités du Galaxy Fold

Le Galaxy Fold a pour ambition d’offrir aux utilisateurs un téléphone léger et rempli de fonctionnalités pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou encore travailler partout où ils se trouvent. Son écran géant, qui se déplie pour atteindre la taille d’une tablette, est utile pour visionner des films et lancer d’autres applications en même temps. L’appareil est en effet suffisamment puissant pour gérer jusqu’à trois applications simultanément.

Samsung déclare aussi avoir travaillé avec Google pour optimiser la partie logicielle du terminal puisqu’il fonctionne sous Android. Les applications populaires à l’instar de Facebook et YouTube ont aussi été optimisées pour bien fonctionner avec les deux écrans et offrir davantage de possibilités.

Notons que l’écran du Galaxy Fold mesure 7,3 pouces quand il est entièrement déplié. Une fois plié, on obtient en revanche un smartphone compact d’une diagonale de 4,6 pouces et qui peut se tenir en une seule main.

Des spécificités qui auront apparemment su séduire le public, puisque après quelques heures de commercialisation, le Galaxy Fold est déjà en rupture de stock.