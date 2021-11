MEGAMIGS, Pokémon, Call of Duty et Battlefield: Un événement et 8 jeux à surveiller en novembre !

Temps plus froids, noirceur hâtive, tablettes de Noël qui commencent à se garnir: le mois de novembre est bel et bien arrivé ! Pour les joueurs que nous sommes, il s’agit d’une période idéale pour se vautrer devant notre télévision, emmitouflés sous une bonne couverture avec une boisson chaude. Ce mois-ci risque d’ailleurs de vous tenir occupés avec quelques sorties prometteuses tandis qu’une petite sortie dans le Vieux-Montréal vous permettra d’en apprendre davantage sur l’ensemble de cette populaire industrie !

Just Dance 2022

Date de sortie: 4 novembre 2021

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia

Que vous l’aimiez ou non, la franchise Just Dance continue d’avoir la cote année après année auprès des amateurs de jeux de musique. Pour ce treizième volet, Ubisoft proposera la même expérience tant solo que multijoueur ayant fait la renommée de la série, le tout dans le style visuel coloré et assez spécial des précédents opus. Vous pourrez donc vous déhancher seul ou avec des amis sur une quarantaine de chansons telles que Believer d’Imagine Dragons, Level Up de Ciara, Last Friday Night de Katy Perry et Run the World (Girls) de Beyoncé.

Call of Duty: Vanguard

Date de sortie: 5 novembre 2021

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC

Eh oui, qui dit fin de l’année dit arrivée d’un nouvel opus de l’éternelle franchise Call of Duty ! Cette fois-ci, le studio Sledgehammer nous replongera dans la Deuxième Guerre mondiale alors que vous combattrez sur plusieurs fronts. Vous pourrez ainsi voir différentes perspectives de cette guerre historique. Bien entendu, en plus de la campagne solo, vous pourrez affronter d’autres joueurs dans différents modes multijoueurs et combattre des morts-vivants avec le retour du mode Zombies !

MEGAMIGS 2021

Dates de l’événement: Du 9 au 14 novembre 2021

Vous désirez en apprendre plus sur les coulisses du jeu vidéo ? Vous voulez vous familiariser avec les professions que propose l’industrie ? Vous aimeriez plutôt assister à des conférences couvrant différents sujets tels que la conception efficace de modes multijoueurs ou bien certains côtés plus sombres liés à la couverture médiatique traditionnelle ?

C’est notamment ce que vous offrira la nouvelle édition du salon montréalais MEGAMIGS, qui sera à la fois virtuel et présentiel cette année. Selon les activités auxquelles vous désirez participer, vous pourriez assister au MEGAMIGS sans frais ou bien devoir débourser certains montants. Tous les détails de la riche programmation de l’événement et du prix demandé pour les activités sont sur le site officiel du MEGAMIGS. À ne pas manquer si vous êtes moindrement intéressé par les rouages du jeu vidéo ou à la recherche d’une opportunité dans cette industrie en croissance continue !

Forza Horizon 5

Date de sortie: 9 novembre 2021

Sur: Xbox Series S/X, Xbox One, PC

La série Forza Horizon effectuera un retour et disons que son cinquième volet promet énormément ! En effet, dans des décors du Mexique, vous pourrez conduire une variété de bolides ultra rapides en disputant une pléthore d’activités. Par ailleurs, le jeu a déjà fait écarquiller bien des yeux en raison de sa beauté défiant la réalité. Bien entendu, si vous êtes un abonné Xbox Game Pass, vous pourrez y jouer dès sa parution grâce à votre abonnement !

Jurassic World Evolution 2

Date de sortie: 9 novembre 2021

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC

Êtes-vous prêt à retourner dans les souliers de John Hammond afin de bâtir vos parcs remplis de créatures préhistoriques ? C’est ce à quoi vous conviera Jurassic World Evolution 2 alors que ce dernier vous enverra sur les îles des deux premiers films de la franchise Jurassic Park. Vous pourrez y créer 75 espèces de dinosaures puis les faire vivre dans vos parcs, le tout en affrontant de nouvelles catastrophes naturelles comme la terrible tornade qui avait dévasté Isla Nublar dans Jurassic Park.

Shin Megami Tensei V

Date de sortie: 12 novembre 2021

Sur: Nintendo Switch

Très attendu des fans de la série, Shin Megami Tensei V poursuivra dans la même lignée que ses prédécesseurs. Ainsi, vous serez catapulté dans une version parallèle de Tokyo afin d’y combattre des monstres surgis des enfers. Tout comme dans les autres volets, vous pourrez fusionner avec des démons afin d’accentuer votre puissance d’attaque. Les risques que vous prendrez pourront aussi se transformer en grandes récompenses, tout dépendant votre tolérance à les assumer !

Battlefield 2042

Date de sortie: 19 novembre 2021

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC

Afin de combattre Activision-Blizzard et Call of Duty, Electronic Arts lancera elle aussi un nouveau volet de sa franchise de guerre la plus populaire.

Comme son nom l’indique, ce nouveau Battlefield prendra place en 2042 alors que les changements climatiques ont dévasté la planète. Vous devrez donc combattre alors que les États-Unis et la Russie se livrent une guerre sans merci pour mettre la main sur les ressources restantes de la Terre. Malgré l’absence d’une campagne solo, le jeu vous permettra de vivre les événements de ce théâtre de guerre à travers les différents points de vue des pays coincés entre les deux grandes puissances terrestres.

Qui plus est, le nouveau mode Portal vous donnera l’occasion de créer votre propre expérience en offrant des outils de création ainsi que des cartes tirées des anciens jeux de la série. Si le tout s’avère concluant, vous pouvez vous attendre à beaucoup de contenu créé par les joueurs suite à la sortie du jeu !

Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl

Date de sortie: 19 novembre 2021

Sur: Nintendo Switch

Nintendo comptera sur deux remakes de populaires jeux de la série Pokémon afin de clore avec succès son année 2021. Ainsi, vous pourrez jouer ou rejouer à des versions entièrement refaites de Pokémon Diamond et Pokémon Pearl, vous permettant ainsi de retrouver les Pokémons de la quatrième génération avec la puissance de la Nintendo Switch.

En plus d’une nouvelle ambiance visuelle, ces nouvelles éditions comporteront quelques nouveautés. Parmi ces dernières, vous retrouverez notamment des options de personnalisation, la possibilité de sortir un Pokémon de sa Poké Ball afin qu’il vous suive, de nouvelles compétitions et une refonte du fameux labyrinthe sous-terrain The Underground, qui comportera beaucoup plus d’options que dans les versions originales.

Final Fantasy XIV: Endwalker

Date de sortie: 23 novembre 2021

Sur: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, MacOS

Encore bien populaire auprès des amateurs de jeux de rôle massivement multijoueur, le jeu Final Fantasy XIV: A Realm Reborn aura droit à une toute nouvelle extension afin de ramener les joueurs dans la contrée fictive d’Eorzea.

En plus de nouvelles activités, l’extension Endwalker ajoutera un tout nouveau chapitre narratif qui, selon Square Enix, sera l’un des plus longs de l’ensemble du jeu. Deux nouvelles classes et plusieurs nouvelles professions seront aussi au rendez-vous afin que vous puissiez affronter les monstres et autres joueurs du jeu avec de nouvelles options.