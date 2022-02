Test de la compilation Uncharted: Legacy of Thieves Collection – À la recherche de trésors encore plus jolis !

Advenant une réouverture prochaine des cinémas, il n’y a pas un meilleur temps afin de relancer les deux derniers chapitres de la saga Uncharted pour mousser la venue du film du même nom ! Annoncée l’an dernier, la compilation Uncharted: Legacy of Thieves Collection débarque sur nos PlayStation 5 et PC avec deux aventures colossales de cette mythique saga. Or, si leur qualité ne fait aucun doute, disons que ces jeux sont davantage destinés à un public en particulier.

Disponible sur: PlayStation 5, PC

Prix: 64,99$ (prix de la mise à jour variable selon le ou les jeux que vous possédez)

Pratiquement les mêmes jeux que sur PlayStation 4

Uncharted: Legacy of Thieves Collection réunit à la fois Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: Lost Legacy. Alors que le premier suit le charismatique Nathan Drake dans sa dernière aventure survoltée, le second met plutôt de l’avant Chloé Frazer et l’antagoniste Nadine Ross après le dangereux périple de Drake. Lorsque vous lancerez la compilation, on vous demandera quel jeu vous souhaitez démarrer. Instantanément, vous serez catapulté vers l’épopée choisie.

Autant le dire immédiatement: au niveau du contenu, aucun ajout n’a été apporté aux deux derniers volets de la franchise. Legacy of Thieves Collection est, à l’instar de la compilation de Jak & Daxter de Naughty Dog, la réunion pure et simple de deux excellents jeux de la saga parus à l’origine sur PlayStation 4. De ce fait, si vous y avez déjà joués, vous aurez accès aux mêmes aventures et aux mêmes bonis qu’à l’époque.

La question que vous devez alors vous poser est: cette compilation mérite-t-elle de nouveau mon argent ? Si vous êtes à la recherche de nouveau contenu, il est évident que ce n’est pas un choix recommandé. Cependant, pour tirer profit des améliorations techniques inclues grâce à la puissance de la PlayStation 5 ou d’un PC, ce peut en valoir la peine. En outre, sur PlayStation 5, si vous possédez déjà l’un de ces titres sur PlayStation 4 ou si vous vous procurez l’ensemble Uncharted: Digital Bundle, la mise à jour vous coûtera une dizaine de dollars. Malgré l’absence de contenu supplémentaire, ce léger coût additionnel vous donne tout de même accès à des améliorations techniques frappantes.

Des améliorations techniques notables

Évidemment, la puissance d’une PlayStation 5 ou d’un PC moderne n’ayant rien à voir avec celle d’une PlayStation 4, jamais Uncharted 4 et Uncharted: Lost Legacy n’ont mieux paru qu’au sein de cette compilation. Bien que les améliorations soient classiques, elles procurent aux jeux une cure de jouvence très agréable.

Bien entendu, vous pourrez y jouer en mode Fidélité ou encore en mode Performance. L’un vous donnera une meilleure résolution en 4K natif avec un taux d’images par seconde fixé à 30 tandis que le second vous permettra de jouer en 1440p ou en 1080p avec un taux d’images par seconde établi à 60. Le mode Performance+ est également proposé avec une résolution de 1080p et un taux d’images par seconde de 120, donnant ainsi droit à une fluidité incomparable ainsi qu’à une beauté environnementale à couper le souffle. Les temps de chargement ont également été réduits à néant, supprimant ainsi les temps d’attente lorsque Nathan ou Chloé périssaient et ressuscitaient dans les jeux originaux.

Qu’est-ce que cela donne en bout de ligne ? Eh bien, pour avoir joué à ces jeux sur PlayStation 4, je peux vous garantir que ces améliorations techniques contribuent à notre plaisir de jouer et rejouer à ces aventures. Même si je connaissais celles-ci, j’y suis replongé avec un plaisir délectable en admirant les paysages spectaculaires de chacun de ces Uncharted, le tout en suivant les péripéties de Nathan et Chloé comme si je regardais un film tellement les animations ainsi que la modélisation des personnages sont remarquables. Qui plus est, de pouvoir jouer à ces jeux dans une fluidité parfaite sans temps de chargement fut la cerise sur le sundae.

Ainsi, si j’ai adoré ces jeux à l’époque, mon attachement envers eux n’en fut que décuplé grâce à ces améliorations réalisées à l’aide de la puissance des machines modernes.

Uncharted 4: A Thief’s End, la grande conclusion de Nathan Drake

Paru en 2016, Uncharted 4: A Thief’s End fut une sorte de consécration pour les amateurs de Nathan Drake. Qui sait si nous aurons droit à une nouvelle aventure du célèbre aventurier dans le futur, mais si tel n’est pas le cas, disons simplement que ce quatrième volet aura terminé la saga de Nathan en toute beauté.

Près de six ans après son lancement original, force est d’admettre qu’Uncharted 4 n’a pratiquement pas pris de ride. En outre, malgré sa linéarité et quelques signes de vieillesse, Uncharted 4 est encore aujourd’hui un excellent jeu d’action narratif. À ce jour, l’histoire du jeu demeure ma préférée tant les personnages furent bien écrits et les événements du jeu bien développés. Outre Nathan lui-même, j’ai toujours apprécié le personnage de Samuel Drake et la cohésion existant entre les frères. Cela n’a pas changé malgré les années qui ont passé.

De ce fait, Uncharted 4 est, encore en 2022, un jeu exceptionnel auquel vous devez jouer. Certes, malgré quelques chapitres un peu plus ouverts, le jeu demeure linéaire et les séquences d’action ne battent pas celles d’autres jeux de la série. Cependant, ne serait-ce que pour le scénario, Uncharted 4 est un vrai délice que j’ai refait sur PlayStation 5 sans pour autant avoir eu l’impression de perdre mon temps avec un jeu que je connaissais déjà.

Uncharted: Lost Legacy, l’épisode qu’on n’attendait pas

Lancé en 2017, Uncharted: Lost Legacy est plus court qu’Uncharted 4 puisqu’il fut pensé comme un ensemble téléchargeable pour ce jeu. Or, la qualité de la production fait en sorte qu’on n’a aucunement le désagréable sentiment qu’il s’agit d’un ensemble téléchargeable vendu comme un jeu complet. L’aventure mettant en vedette Chloé et Nadine a sa propre identité et demeure, encore aujourd’hui, un excellent complément à l’ensemble de la série.

Encore une fois, ce sont de magnifiques paysages et une qualité de production extrêmement élevée qui vous attendront dans cette aventure. Bien que la linéarité soit toujours présente, plusieurs passages vous amèneront à explorer des environnements un peu plus ouverts. Qui plus est, Lost Legacy a introduit quelques nouveautés au niveau des mécaniques de furtivité. Sans renverser quoi que ce soit, ces dernières diversifient davantage l’expérience que celles des autres Uncharted.

Ainsi, à l’instar d’Uncharted 4, Lost Legacy demeure un excellent jeu d’action et d’aventure narratif. Un peu plus méconnu et sans être à la hauteur des autres Uncharted, il s’agit tout de même d’un solide épisode défiant les jeux du même style lancés sur le marché aujourd’hui.

Devriez-vous l’acheter ?

Uncharted: Legacy of Thieves Collection vaut-elle la peine ? La question peut se répondre par une autre, à savoir: que désirez-vous ?

Si vous avez déjà joué à Uncharted 4 et Uncharted: Lost Legacy et que vous espériez du nouveau contenu, cette compilation n’est pas pour vous. Cependant, si vous désirez refaire ces jeux en bénéficiant d’améliorations techniques notables à faible coût, la compilation vaut la peine. Si vous faites partie de ceux n’ayant jamais touché à ces jeux, la question ne se pose même pas puisque ces deux aventures demeurent encore dans la haute sphère des jeux d’action et d’aventure narratifs.

Pour ma part, même après y avoir joué sur PlayStation 4, la compilation m’a redonné envie de refaire tous les jeux de la franchise. Je repars donc de ce pas retrouver des trésors et affronter des bandits dans la collection Uncharted: The Nathan Drake Collection afin de refaire l’ensemble d’une série marquante du jeu vidéo !