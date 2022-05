PlayStation Network: Des millions d’abonnés, des milliards en revenus

À quel point le PlayStation Network est-il important pour Sony ? Énormément, si l’on en croit certaines informations partagées récemment par la firme.

En effet, lors d’une réunion d’affaires s’étant tenue le 18 mai dernier, Sony a déclaré que son service en ligne compte présentement pas moins de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois. L’an dernier, cela a permis à Sony de générer plus de 14 milliards de dollars américains en ventes digitales, soit une hausse considérable de plus de 6,27 milliards de dollars par rapport à l’année précédente.

Inutile de mentionner qu’avec ces chiffres, non seulement le marché digital est bien en vie du côté de Sony, mais il représente une portion extrêmement importante et lucrative pour la compagnie nipponne. À cet effet, le PDG de Sony Group, Kenichiro Yoshida, a vanté les mérites d’avoir une solide base d’abonnés reliés à un service d’abonnement mensuel, faisant ainsi allusion à l’importance du service PlayStation Plus.

Devant de tels chiffres, Sony a toutes les raisons d’être optimiste en vue du lancement des nouveaux paliers du PlayStation Plus le mois prochain. Sans l’avoir dit à haute voix, la compagnie espère que le nouveau modèle du PlayStation Plus permettra d’attirer encore plus de joueurs et de faire craquer davantage ses coffres déjà bien garnis.