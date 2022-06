Le Circuit électrique revoit sa structure de tarification

C’est comme le prix de l’essence à la pompe, en fin de compte : le prix de la recharge quand un propriétaire d’une voiture électrique se branche à une borne d’un réseau public est aussi à la hausse depuis le début de l’année, et il semble que ce ne soit pas fini.

Le Circuit électrique, le réseau de bornes qui appartient à Hydro-Québec et qu’on trouve assez facilement partout dans la province, vient de revoir sa structure de prix pour permettre aux propriétaires des bornes composant le réseau de hausser le montant payé pour chaque heure d’utilisation.

Et la hausse possible est assez salée : le prix d’une recharge pourrait ainsi atteindre 3$ de l’heure jusqu’à un maximum de 10$ par charge, alors qu’elle était auparavant fixée à un dollar l’heure, pour un maximum de 2,50$. Les responsables du Circuit électrique précisent que seulement 3% des bornes de niveau 2 de son réseau ont vu leur tarification monter en raison de la nouvelle structure tarifaire, et que comme 95% des recharges se font généralement à la maison, cette hausse ne devrait pas avoir un énorme impact sur l’électrification du secteur automobile.

Évidemment, ce ne sont pas des très gros montants, mais cela pourrait quand même se traduire par des prix de trois à quatre fois plus élevés là où la demande est plus forte.

Pas juste le Circuit électrique qui a haussé ses prix…

Tesla, qui possède son propre réseau de Superchargers un peu partout en Amérique du Nord, a aussi ajusté ses prix à la hausse ce printemps. Pour ses clients canadiens, dans certains cas, ça a doublé le prix de la recharge de leur voiture.

C’est embêtant pour les gens affectés par ces hausses et qui ont décidé de payer plus cher pour une voiture électrique en espérant économiser en n’ayant plus à faire le plein d’essence. En payant plus cher pour la recharge, ça va prendre un peu plus de temps avant d’économiser pour de bon.