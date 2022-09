Pokémon Scarlet et Violet: une nouvelle Nintendo Switch et des changements au système de combat

Lors d’une présentation spéciale préparant le terrain pour la venue de Pokémon Scarlet et Pokémon Violet, Nintendo a annoncé de nouveaux détails sur ces jeux qui intéresseront à la fois ceux n’ayant pas de Nintendo Switch et ceux voulant se procurer ces futurs jeux Pokémon.

Ainsi, une nouvelle Nintendo Switch OLED aux couleurs de ces jeux sera lancée le 4 novembre prochain. Les Pokémons légendaires Koraidon et Miraidon seront à l’honneur sur le socle de la console tandis que la mythique Poké Ball sera présente à l’endos. La Nintendo Switch elle-même comprendra des illustrations des nouveaux Pokémons de départ des jeux ainsi que des symboles à l’effigie d’endroits présents dans ces derniers. Quant aux Joy Cons, elles arboreront des couleurs mimant celles des jeux ainsi que les logos des principales écoles de ceux-ci.

La nouvelle Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet & Violet sera offerte pour 469,99$ canadiens.

D’autre part, Nintendo a confirmé la présence de nouveaux combats automatisés au sein des jeux. En effet, par l’entremise d’une mécanique intitulée Let’s Go, vous pourrez envoyer le Pokémon vous accompagnant explorer l’environnement où vous vous situerez tout en continuant à vous promener de votre côté. Votre Pokémon pourra ainsi se battre avec d’autres créatures et récolter de l’expérience sans que vous n’interveniez. Il aura aussi la faculté de récolter des objets sur le sol. Néanmoins, on ignore si certaines limites seront présentes avec cette mécanique, que ce soit en temps ou en nombre de combats.

Pour en savoir davantage ainsi que pour visionner un aperçu des trois histoires principales dans lesquelles vous plongerez au sein des jeux, vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous: