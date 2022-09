Nintendo dévoile une pluie de jeux lors du Nintendo Direct du 13 septembre

Comme à son habitude, Nintendo a prévenu à la dernière minute qu’un Nintendo Direct nous informerait davantage au sujet de jeux à venir. Or, au cours de cette nouvelle présentation d’un peu plus de 40 minutes, la firme japonaise a fait couler une pluie d’annonces, incluant la confirmation de jeux fort attendus par les fans. Voici un tour d’horizon de ce que Nintendo et ses partenaires nous réservent !

Plusieurs nouveaux jeux de Nintendo 64, incluant GoldenEye !

Nintendo a confirmé la venue de plusieurs nouveaux jeux de l’ère Nintendo 64 pour les membres de l’extension Nintendo Switch Online. Ainsi, nous aurons notamment droit aux trois premiers Mario Party, Pilotwings 64, les premiers titres de la série Pokémon Stadium, 1080 Snowboarding et Excitebike 64.

Or, la nouveauté qui fera le plus plaisir aux nostalgiques est la venue de GoldenEye 64. Néanmoins, il ne s’agira pas d’une exclusivité pour la Nintendo Switch puisque le studio Rare a confirmé qu’il sera aussi lancé sur le service Xbox Game Pass. En revanche, le mode multijoueur en ligne sera exclusif à la console de Nintendo. Les propriétaires d’une Xbox One ou d’une Xbox Series auront droit à des Succès, une résolution 4K et une meilleure fluidité.

La suite de Breath of the Wild a un nouveau nom et une date de sortie

C’est maintenant confirmé: la suite de l’excellent The Legend of Zelda: Breath of the Wild paraîtra le 12 mai 2023. Or, nous avons également appris que le jeu portera le nom de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La nouvelle bande annonce nous a notamment permis de voir Link utiliser un nouveau pouvoir et plonger à travers les nuages.

Pikmin 4 s’en vient en 2023

On n’avait pas entendu parler de Pikmin 4 depuis un bon moment. Or, Shigeru Miyamoto a confirmé que ce nouveau titre est toujours en développement. Mieux, il sera disponible l’an prochain !

Malheureusement, nous n’en savons pas plus à son sujet si ce n’est que nous explorerons les environnements à partir du point de vue des Pikmin. De ce fait, attendez-vous à vous sentir très petit dans des décors gigantesques.

Un nouveau Fire Emblem ramènera des héros

Bonne nouvelle pour les amateurs de la franchise Fire Emblem: le prochain jeu canonique de la série a été dévoilé. Intitulé Fire Emblem Engage, celui-ci se déroulera mille ans après que les quatre royaumes aient banni une force maléfique connue sous le nom de Fell Dragon.

Vous y incarnerez un dragon divin du nom d’Alear devant réunir des anneaux afin de ramener la paix sur le continent d’Elyos. Tout au long de votre périple, vous aurez l’occasion de recruter des héros des précédents Fire Emblem, dont Marth et Celica.

Fire Emblem Engage est prévu pour le 20 janvier prochain.

Kirby retournera une fois de plus à Dream Land

L’excellent jeu Kirby’s Return to Dream Land aura droit à une réédition sur Nintendo Switch. En effet, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe offrira un environnement visuel revampé, des nouveaux mini-jeux et la possibilité de jouer dans un mode coopératif à quatre joueurs.

Le jeu sera disponible dès le 24 février 2023.

Une suite confirmée pour Octopath Traveler

Fans du jeu Octopath Traveler, Square Enix a confirmé que sa suite arrivera bien plus tôt qu’on ne le croyait. En effet, Octopath Traveler 2 sera disponible dès le 24 février prochain ! Néanmoins, il ne s’agira pas d’une exclusivité Nintendo Switch puisqu’il sera aussi lancé sur PlayStation 4/5 et PC.

Octopath Traveler 2 mettra de l’avant huit nouveaux protagonistes, dont un marchand, un érudit et un voleur. Vous suivrez leurs histoires interconnectées à travers le royaume de Solistia. Le style visuel 2D-HD absolument splendide de son prédécesseur reviendra afin d’égayer vos iris.

Beaucoup de musique dans un nouveau Final Fantasy Theatrhythm

La série Final Fantasy Theatrhythm aura bientôt droit à un nouveau volet sur Nintendo Switch. Intitulé Final Fantasy Theatrhythm: Final Bar Line, ce jeu de rythme vous permettra de suivre les notes de pas moins de 385 chansons de l’univers de Final Fantasy. Vous pourrez aussi y jouer à deux joueurs localement et jusqu’à quatre joueurs en ligne.

À noter qu’une passe saisonnière sera disponible et ajoutera 90 autres pièces musicales au jeu de base. Parmi ces dernières, vous en retrouverez de jeux comme Nier, Octopath Traveler et Live A Live.

Final Fantasy Theatrhythm: Final Bar Line sera lancé le 16 février prochain.

Une troisième vague de courses confirmée pour Mario Kart 8 Deluxe

Sans surprise, Nintendo a annoncé qu’une troisième vague de courses pour l’immensément populaire Mario Kart 8 Deluxe sera disponible d’ici Noël pour ceux voulant se les procurer ou encore pour les membres ayant l’extension du service Nintendo Switch Online. Au total, huit courses seront ajoutées, dont la piste Merry Mountain de Mario Kart Tour et Peach Gardens de Mario Kart DS.

Mises à jour sous peu pour Nintendo Switch Sports, Mario Strikers: Battle League, Xenoblade Chronicles 3 et Splatoon 3

Amateurs du jeu Mario Strikers: Battle League, Nintendo a mentionné que le second ajout gratuit au jeu sera disponible d’ici la fin du mois. Cela vous permettra d’ajouter les personnages de Pauline et Diddy Kong à votre équipe, en plus de voir l’arrivée d’un nouveau stade et de nouvelles pièces d’équipement.

Par ailleurs, bien qu’il fut annoncé avant le lancement du jeu, on a appris que l’inclusion du golf au sein de Nintendo Switch Sports a été retardée. Ce sport sera donc ajouté sans frais d’ici Noël. Il offrira 21 trous de la série Wii Sports, un mode multijoueur local et la possibilité d’affronter huit joueurs en ligne dans un mode de survie.

Le 13 octobre, ce sera au tour de Xenoblade Chronicles 3 d’obtenir un second ensemble téléchargeable. Ce dernier ajoutera un nouveau personnage mécanique du nom d’Ino, qui aura sa propre histoire à compléter. Un nouveau mode vous permettant d’affronter des boss en succession vous donnera également accès à des accessoires rares ainsi qu’à des objets spéciaux.

D’autre part, le tout nouveau Splatoon 3 aura droit à son premier festival SplatFest du 23 au 25 septembre prochains. Vous pourrez notamment y disputer de féroces combats multijoueur à travers des arènes spéciales.

Plusieurs jeux connus en route pour Nintendo Switch

Nintendo a confirmé la venue sur Nintendo Switch d’une multitude de jeux déjà offerts sur d’autres plateformes.

Ainsi, la console de Nintendo accueillera notamment les jeux: Tunic (27 septembre), Resident Evil Village en format nuage (28 octobre), Factorio (28 octobre), It Takes Two (4 novembre), Sifu (8 novembre), Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (13 décembre), Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake (24 janvier 2023) et Endless Dungeon (2023).

Un remake pour Harvest Moon: A Wonderful Life et d’autres Rune Factory à venir

Le jeu de gestion fermière Harvest Moon: A Wonderful Life sortira de l’époque de la GameCube et aura droit à un remake sur Nintendo Switch. Rebaptisée Seasons: A Wonderful Life, cette réédition proposera un visuel revampé, des festivals plus grandioses, de nouvelles options pour la caméra, de nouveaux légumes à faire pousser et davantage de recettes à concocter. De plus, Natsume a confirmé que vous pourrez incarner un jeune homme, une jeune femme ou un personnage non-binaire. Vous aurez également l’occasion de vous marier avec n’importe quel prétendant, peu importe le sexe de votre propre personnage.

D’autre part, on a appris que Rune Factory 3 sera réédité sur Nintendo Switch. Certaines nouveautés seront introduites à cette nouvelle version, incluant un mode vous permettant de partager des moments plus intimes avec votre compagnon ou votre compagne.

Natsume a aussi mentionné qu’un tout nouveau Rune Factory est présentement en développement. Néanmoins, nous n’en savons pas plus à son sujet pour l’instant.

Un autre Fatal Frame traversera les frontières du Japon

Jamais lancé à l’extérieur du pays du soleil levant, le jeu d’horreur Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse débarquera sur Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series et PC au début de l’an prochain. Proposé en 2008 sur Wii, le jeu vous permettra de suivre la jeune Ruka Minazuki, qui doit utiliser les pouvoirs de la mythique caméra de la franchise Fatal Frame afin de retrouver la mémoire et combattre les entités démoniaques présentes dans un hôpital abandonné.

Le retour de Tales of Symphonia et d’autres sorties à prévoir

Nintendo et ses partenaires ont également dévoilé d’autres jeux à venir sur la console hybride de la firme.

En outre, le jeu de rôle Tales of Symphonia obtiendra une version remastérisée au tout début de l’an prochain. Il n’y aura pas de contenu supplémentaire, mais vous pourrez y jouer avec un visuel revampé grâce à la haute définition.

Fae Farm sera quant à lui un jeu de gestion fermière à l’image de la série Harvest Moon. En revanche, cet univers mettra aussi un grand accent sur la magie. Vous devrez combiner vos aptitudes d’entrepreneur avec différents sorts afin de rebâtir le monde fantastique d’Azoria.

Le 24 février 2023, la populaire série Atelier Ryza effectuera un retour sur Nintendo Switch avec le lancement d’Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key. Vous y joindrez Ryza et ses onze comparses alors qu’ils exploreront des îles mystérieusement apparues d’on ne sait où.

Les créateurs de la franchise Danganronpa apporteront quant à eux un tout nouveau jeu d’enquête intitulé Master Detective Archives: Raincode. Prévu pour le printemps prochain, ce jeu vous plongera dans la peau de Yuma, un détective amnésique devant résoudre des crimes dans une cité où la pluie ne cesse jamais.

Ib sera quant à lui un étrange jeu d’aventure qui prendra place dans une galerie d’art. En personnifiant une jeune fille, vous devrez vous échapper de cet endroit et résoudre les mystères qui se dresseront sur votre route. Les choix que vous poserez vous amèneront à voir l’une des sept fins de l’aventure.

Si vous êtes un amateur de jeu de groupe, OddBallers sera une compilation d’une tonne de mini-jeux de diverses sortes. Prévu pour l’an prochain, le jeu vous permettra notamment de personnaliser votre avatar de nombreuses façons puis de disputer des parties de six joueurs tant localement qu’en ligne.

Enfin, l’univers de Fist of the North Star et l’entraînement du fitness fusionneront dans le jeu Fitness Boxing: Fist of the North Star. Destiné à vous faire bouger, il exigera que vous utilisiez vos poings afin de combattre vos ennemis, et ce dans le but de devenir un champion de boxe. Sortie prévue pour mars 2023.