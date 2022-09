Assassin’s Creed débarque à Sherbrooke

C’est une belle façon de célébrer le 15e anniversaire de la marque qui a vu le jour au Québec et qui est sans doute un des plus beaux fleurons de l’industrie québécoise du jeu vidéo…

La saga Assasin’s Creed a vu le jour à Montréal en 2007 mais depuis, c’est devenu un des titres les plus connus du catalogue de jeux de l’éditeur français Ubisoft, si bien qu’elle est supportée aujourd’hui par des studios d’Ubisoft situés un peu partout sur la planète.

Mine de rien, en 15 ans, Ubisoft a produit 13 jeux principaux sous l’enseigne Assassin’s Creed, et l’ensemble de la « franchise », comme on dit dans le jargon pour parler de ces grands titres de jeu vidéo, s’est écoulée à ce jour à plus de 200 millions d’exemplaires.

C’est donc au tour de son studio de Sherbrooke de se joindre à l’aventure. L’éditeur a annoncé cette semaine qu’il créerait un groupe de 25 programmeurs et de spécialistes en art, en animation et en conception de niveaux d’ici la fin 2023, et que leur tâche sera de travailler sur les déclinaisons à venir de la série Assassin’s Creed.

Une première bonne nouvelle pour Ubi Sherbrooke

Officiellement, le nouveau studio d’Ubisoft à Sherbrooke a été inauguré en novembre 2021. Ubisoft a aussi des bureaux à Montréal, Québec et à Saguenay. L’idée est d’aller chercher les étudiants universitaires à leur sortie de l’école là où ils se trouvent.

À Sherbrooke, Ubisoft a aussi un programme de formation et un accélérateur pour jeunes entreprises. Son objectif est ultimement d’employer 250 personnes dans la région d’ici la fin de la décennie.