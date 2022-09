Après deux ans de pandémie, le MEGAMIGS de Montréal revient dans une édition plus rassembleuse

Événement annuel phare de Montréal ayant été chamboulé par la pandémie de COVID-19, le MEGAMIGS nous reviendra en force cet automne dans une édition plus rassembleuse qu’auparavant. C’est du moins le souhait de ses organisateurs, qui désirent créer un lieu d’échanges unique pour les milliers de visiteurs attendus.

Se déroulant du 19 au 22 octobre prochains à l’Hôtel Bonaventure, le MEGAMIGS 2022 permettra notamment aux professionnels de l’industrie d’approfondir leurs connaissances, réseauter, conclure des partenariats et côtoyer des personnalités internationales. Parmi ces dernières, on attend notamment des conférences de Daniel Dociu (chef artistique de NCsoft), TQ Jefferson (chef de la direction de Survios) et Rebekah Saltsman (chef de la direction et cofondatrice de Finji). D’autres conférences fort intéressantes touchant directement des enjeux actuels de l’industrie du jeu vidéo pourront aussi être suivies, incluant des présentations sur des thèmes tels que Travailler sur le spectre, Résilience des mères dans l’industrie mondiale des jeux, Se remettre sur pied après des problèmes au travail et Les femmes et les jeux en TI.

Par ailleurs, le MEGAMIGS 2022 accueillera quatre sommets pour la première fois de son histoire. Vous pourrez y suivre des ateliers, conférences et autres activités sur quatre grands thèmes, à savoir: Recherche et développement, Audio, Communications et marketing et Studios indépendants, éditions et investissements. Le tout se conclura lors de la dernière journée par la remise de neuf prix visant à couronner les meilleurs jeux et studios, incluant des trophées dans les catégories Meilleur design de jeu, Meilleure direction et réalisation artistique, Meilleure innovation technologique et Meilleurs endroits où travailler au Canada.

Pour plus de détails sur le MEGAMIGS ainsi que les différentes passes vous permettant d’accéder à l’événement, rendez-vous sur son site officiel !