Le studio québécois Lucid Dreams rejoint Indie Asylum en vue du lancement du jeu Biomorph

Fondé en 2017, le studio québécois Lucid Dreams Studio a annoncé qu’il s’est joint à un regroupement de studios indépendants en plein essor. En effet, la petite compagnie a rejoint l’initiative Indie Asylum et devient par le fait même le neuvième développeur à rejoindre cette association.

Concrètement, Indie Asylum aidera Lucid Dreams Studio dans la commercialisation ainsi que la mise en marché de ses futurs jeux. Parmi ces derniers, on retrouve le jeu Biomorph, prévu pour 2023. Le studio québécois pourra donc compter sur l’expertise de certains membres d’Indie Asylum afin de combler divers besoins dans la mise en marché de ses produits. L’agence Purple is Royal devrait notamment donner un sérieux coup de pouce au développeur grâce à son expertise dans le marketing de jeux vidéo.

Cet esprit d’entraide, qui est l’essence même d’Indie Asylum, rejoint directement les valeurs des fondateurs de Lucid Dreams Studio. Ainsi, celui-ci compte donner au suivant en aidant de plus petits studios grâce à son réseau de contacts et son expérience dans la production ainsi que la gestion de projets acquis au fil des cinq dernières années.

Lucid Dreams Studio est une petite compagnie en pleine expansion et comptant pour l’instant une dizaine de personnes à son actif. Le studio se spécialise dans la création de jeux 2D mêlant le fantastique et la science. À cet effet, le développeur désire créer des aventures au sein desquelles votre personnage découvrira qui il est, d’où il vient et pourquoi il est doté de certains pouvoirs à mesure que sa destinée se réalisera sous vos yeux.