Windows 11: il va y avoir pas mal plus d’applications Android sur votre PC cet automne

Il s’est passé pas mal de choses durant la pandémie et une de ces choses-là, que plus personne n’attendait, c’est en quelque sorte la résurrection de l’ordinateur personnel, le fameux PC. Microsoft en a profité étant donné que Windows 11 a été lancé en octobre 2021 avec un succès pas mal plus grand que prévu.

Cet automne, on aura droit à la première vraie mise à jour du système d’exploitation de Microsoft, et elle s’annonce assez costaude. Mais la plus grande nouvelle, ironiquement, concerne moins Windows lui-même que le système Android, étant donné que Microsoft a décidé d’élargir à au-delà de 20 000 le nombre d’applications Android qui pourront être installés directement sur un PC à système Windows 11.

On pouvait déjà faire fonctionner des applications Android sur Windows, mais la mise à jour améliore de deux à trois fois la rapidité de leur chargement à l’écran de son PC. Ça permettra enfin d’installer des applications un peu plus intéressantes, comme des jeux vidéo et des logiciels d’édition de photos et de vidéos, entre autres.

La nouvelle version de Windows est disponible maintenant?

Les gens qui ont déjà Windows 11 sur leur PC peuvent faire la mise à jour maintenant et gratuitement, et selon les premières critiques, on dirait que ça vaut la peine de le faire.

Il y a beaucoup de petites nouveautés et d’améliorations un peu partout dans le système, et ça cible beaucoup les gens qui n’aiment pas bidouiller dans leur ordinateur et qui ne sont pas très « technos », mais qui n’ont pas le choix d’utiliser un PC pour leur travail, par exemple.

Bref, allez voir dans la section « mise à jour » de vos réglages, vous risquez d’être agréablement surpris.