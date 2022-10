Mario, les Lapins Crétins, Overwatch, les chevaliers de Gotham et cie: Voici les principaux jeux à surveiller en octobre !

L’automne est officiellement commencé et, avec lui, les odeurs d’épices ainsi que les belles couleurs nous accompagneront au quotidien pour les semaines à venir. Or, ce sera également le début des températures un peu plus froides qui nous inciteront à demeurer à l’intérieur devant de bons films ou d’excellents jeux vidéo. À cet effet, plusieurs titres seront lancés au cours du mois d’octobre, dont de nombreuses suites fort attendues. Disons qu’il y en aura pour tous les goûts afin de commencer cette saison de belle façon !

Overwatch 2

Date de sortie: 4 octobre 2022

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC

L’immensément populaire Overwatch est sur le point d’être remplacé. En effet, Activision-Blizzard fera d’Overwatch 2 un remplaçant à son prédécesseur plutôt qu’une suite à proprement dit. De ce fait, Overwatch 2 sera un jeu gratuit (free-to-play) inspiré par les furieux combats multijoueur du premier jeu de la franchise.

Au départ, six nouvelles cartes et plus de 30 apparences pour les différents personnages du jeu seront offerts. Ces derniers seront divisés à travers les mêmes trois classes que celles du premier jeu et vous pourrez une fois de plus coopérer avec vos alliés afin d’éliminer l’équipe adverse.

À noter que la saison 2 d’Overwatch 2 sera mise en ligne le 6 décembre prochain. Elle proposera au moins un nouveau personnage ainsi qu’une nouvelle carte. Elle précédera d’autres mises à jour importantes en 2023.

LEGO Bricktales

Date de sortie: 12 octobre 2022

Sur: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Vous aimez les LEGO et la résolution de casse-tête ? LEGO Bricktales pourrait bien répondre à vos désirs puisqu’il mettra de l’avant ces deux éléments.

Au total, le jeu proposera cinq univers, d’un château médiéval à une île paradisiaque. Dans chacun d’eux, vous devrez résoudre des casse-tête en utilisant des briques LEGO. Ainsi, vous serez amené à utiliser votre imagination pour tirer profit de zones de construction afin de surmonter les obstacles sur votre route.

Scorn

Date de sortie: 14 octobre 2022

Sur: Xbox Series S/X, PC

Jeu d’horreur et de tir à la première personne, Scorn pique la curiosité depuis son dévoilement.

En incarnant un humain perdu sur une planète extra-terrestre très hostile, vous devrez survivre en utilisant une série d’armes biomécaniques rattachées à un module sur votre corps. De ce fait, le jeu mettra de l’avant des armes que vous arracherez à même votre chair, ce qui leur donnera un aspect aussi grotesque que les créatures que vous devrez massacrer sur votre route.

A Plague Tale: Requiem

Date de sortie: 18 octobre 2022

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC

En 2019, peu auraient prédit le succès remporté par A Plague Tale: Innocence. Mêlant un design quasi-irréprochable avec une histoire touchante tournant autour de deux jeunes orphelins, le jeu fut un véritable triomphe et demeure encore aujourd’hui un excellent jeu d’aventure.

Inutile de dire que sa suite est fermement attendue alors que nous retrouverons Amicia et Hugo en pleine Guerre de Cent Ans. Ce dernier est affligé par une malédiction le connectant à des hordes de rats massacrant tout sur leur passage. Le duo tentera toujours de trouver un remède au mal de Hugo tout en évitant les dangereux soldats de l’Inquisition à l’aide de leurs armes de fortune.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Date de sortie: 20 octobre 2022

Sur: Nintendo Switch

Autre succès-surprise que fut Mario + Rabbids: Kingdom Battle, un jeu d’action tactique mêlant deux univers que nous n’aurions jamais cru voir ensemble.

Très attendue, sa suite tournera autour d’une entité nommée Cursa. Ayant possédé l’ensemble des laquais de l’armée de Bowser, Cursa désire envahir toutes les planètes du système solaire en y répandant une substance noire dégoûtante. En compagnie des héros du premier jeu ainsi que de nouveaux personnages tels que Bowser, Rabbid Rosalina et Edge, Mario devra confronter Ursa et ses disciples avec ses fusils dans le but de ramener la paix.

À noter que des mises à jour payantes seront lancées suite à la parution du jeu. En outre, en 2023, le troisième ensemble téléchargeable ajoutera le héros Rayman d’Ubisoft.

Gotham Knights

Date de sortie: 21 octobre 2022

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PC

Développé par Warner Bros. Montréal, Gotham Knights prendra une toute autre direction que celle empruntée par Rocksteady avec les jeux Arkham. En effet, plutôt que d’y personnifier le légendaire Batman, nous y suivrons les aventures de certains de ses plus proches alliés, à savoir Batgirl, Red Hood, Nightwing et Robin.

Le jeu mettra en scène le quatuor alors que le Chevalier noir et le commissaire Gordon ont péri. Depuis, certains des plus grands ennemis de Batman s’en donnent à coeur joie afin de répandre le chaos dans les rues de Gotham. Vous pourrez explorer ces dernières librement afin d’éliminer une pléthore de menaces et compléter toute une série d’activités rappelant notamment celles de la série Arkham.

New Tales from the Borderlands

Date de sortie: 21 octobre 2022

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC

Vous avez aimé le jeu narratif Tales from the Borderlands ? Eh bien, sa suite portant un nom presque original est à nos portes !

New Tales from the Borderlands reprendra le même style que son prédécesseur à la différence qu’il fut développé par Gearbox et non par Telltale Games. Vous devrez donc suivre la nouvelle aventure proposée en posant des choix cruciaux qui auront un impact sur le déroulement de la trame narrative. Bien sûr, attendez-vous à y retrouver l’humour grinçant de la série Borderlands qui, espérons-le, permettra à ce jeu d’ajouter des éléments scénaristiques canoniques à la franchise.

Call of Duty: Modern Warfare II

Date de sortie: 28 octobre 2022

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Outre Overwatch 2, Activision-Blizzard compte ardemment sur la suite de Call of Duty: Modern Warfare afin de renflouer ses coffres. Considérant le succès remporté par ce dernier, ce ne devrait pas être trop compliqué pour la firme de remplir ses objectifs de ventes.

Prenant place dans le présent, le jeu mettra en scène les principaux personnages de l’aventure précédente ainsi que de nouveaux héros. Vous devrez y mener une série de missions en Europe, en Asie ainsi que dans les Amériques et utiliser différentes tactiques pour mener à bien vos objectifs, incluant des assauts aériens, des approches furtives et des éliminations pures et dures.

Bayonetta 3

Date de sortie: 28 octobre 2022

Sur: Nintendo Switch

On l’attend depuis son dévoilement il y a maintenant cinq ans et il sera bientôt entre nos mains !

Bayonetta 3 remettra en scène la voluptueuse sorcière Bayonetta 3 alors qu’elle devra une fois de plus massacrer des hordes d’ennemis dans des combats extrêmement effrénés. Or, ce troisième opus proposera plus d’une Bayonetta ainsi que des techniques de finition aussi gigantesques que grisantes à réaliser. De nouveaux modes accompagneront le tout afin de combler les grandes attentes des fans de cette héroïne n’ayant pas son pareil dans le jeu vidéo !