Bien des jeux en primeur au MEGAMIGS 2022 !

L’édition 2022 du MEGAMIGS est à nos portes et elle s’annonce fort intéressante. En effet, en plus d’une panoplie de conférences et d’ateliers, cette mouture vous permettra de jouer en primeur à plusieurs jeux vidéo et de profiter d’une foule d’activités.

Ainsi, à condition de signer une décharge et de remettre votre téléphone portable le temps de votre essai, vous pourrez jouer aux jeux Gotham Knights, New Tales from the Borderlands et Call of Duty: Modern Warfare II dans la Zone Primeur de l’événement.

Au niveau de la Zone Indie, des studios indépendants d’ici et d’ailleurs vous offriront l’occasion de jouer à des jeux tels que Cosplay Club, Scarlet Hollow, Spheriums, The Big Con, Running Fable, Flynt Buckler Wakes the Sleepy Castle, Secret Meadow, Tales of the Extended Warranty, Sea Raiders et Content Reviewer. Dans certains cas, ce sera la première fois que le studio présentera son produit de sorte que la fébrilité sera dans l’air. Ceci dit, chaque studio aura l’occasion de voir son jeu être mis en lumière lors d’une exposition spéciale qui se tiendra sur la Scène Découverte.

Outre les jeux, le MEGAMIGS accueillera sept écoles et établissements d’enseignement supérieur afin qu’ils présentent leurs programmes d’études en jeux vidéo. Si vous êtes intéressé, vous pourrez même poser vos questions à des étudiants actuels de divers programmes afin d’en connaître davantage sur les parcours académiques mis de l’avant.

Par ailleurs, les partenaires du MEGAMIGS offriront une pléthore d’activités pour les petits comme les grands. Ainsi, Le Randolph sera présent avec ses jeux de société, Les Gars du jeu auront des jeux géants, Laser Game Évolution permettra de disputer des parties de Laser Tag, Quiz Tonic mettra à l’épreuve vos connaissances sous la forme de quiz et Rétro Mtl viendra assouvir vos besoins de jeux rétro avec des consoles et jeux d’antan.

Enfin, plusieurs personnalités seront présentes tout au long de l’événement. En outre, le populaire Youtuber Steelhorse s’entretiendra avec les développeurs de 10 studios indépendants à 13h le 22 octobre tandis que la chanteuse, pianiste et flûtiste Andy St-Louis proposera une performance musicale inspirée de jeux vidéo le 21 octobre à 17h.

Pour plus de détails ainsi que pour acheter votre billet, rendez-vous sur le site officiel du MEGAMIGS.